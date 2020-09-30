'ОПЗЖ' обвинила 'слуг' в срыве регистрации кандидатов в депутаты на Николаевщине

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что на Николаевщине заблокировали регистрацию ее кандидатов в депутаты и обвинила в этом "Слугу народа".

Об этом сказано в заявлении политсилы. В городском и областном избиркомах региона за регистрацию списков партии проголосовали 9 членов комиссий из необходимых 10.

"Остальные были либо запуганы, либо политически мотивированы блокировать регистрацию кандидатов от "ОПЗЖ", – сказано в сообщении.

В партии отметили, что "слуги" якобы объединились, в попытке снять "ОПЗЖ" с выборов. Это, по мнению партии, преступление против избирателей Николаевщины и демократии в Украине.

"ОПЗЖ" заявляет, что "слуги народа" боятся своего народа. Они пошли на лишение конституционного права выбора 500 тысяч наших сограждан на Донбассе, снимают с выборов оппозиционных кандидатов на Николаевщине. В Украине устанавливается Зе-диктатура. "ОПЗЖ" будет отстаивать права наших партийцев и наших кандидатов на Николаевщине в судах, всеми допустимыми законными средствами. Все виновные в нарушении закона и демократических прав понесут заслуженную ответственность. Мы будем участвовать в выборах, победим и сделаем всё, чтобы улучшить жизнь людей", – сказано в сообщении.