Пророссийская партия ОПЗЖ — инициатор процесса отмены безвиза для граждан Украины.

Враждебная деятельность ОПЗЖ имеет понятную цель. Всеми силами вернуть Украину в сферу влияния России.

Безвиз — это не только комфорт пересечения границы со странами ЕС. Это символ стремления Украины в первый мир.

ОПЗЖ, реализующие задачи Кремля в Украине, стремятся к уничтожению символов, связывающих Украину с первым миром.

Деятельность этой партии должна быть запрещена в Украине, как деятельность коммунистов. Они враги.

Естественно, тот, кто проявит волю, и удалит эту опухоль из украинской политики, войдет в историю Украины.

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