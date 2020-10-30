ОПЗЖ и Блок Сальдо пытаются 'отцепить' 'Наш край' от Херсонского горсовета, – эксперт

Партию "Наш край", набирающую больше 5% в Херсонский горсовет, пытаются туда не пустить ОПЗЖ и "Блок Сальдо", списав несколько сотен голосов. Об этом в своём посте в Facebook написала политический эксперт Светлана Кушнир.

По ее словам, в Херсонской области истории, знакомые по сюжетам в других городах.

"Партию "Наш край", набирающую чуть больше 5% в горсовет, пытаются туда не пустить, списав несколько сотен голосов. В то же время в облсовет пытаются запихнуть Блок Сальдо, дописав ему пару сотен голосов", – пишет Кушнир

По словам Кушнир, стоит за всем этим Карл Стурен, который в свое время был одним из основателей "Чумака".

"Много лет Стурен пытается стать местным олигархом (украинский воздух сказался, не иначе) и влиять на политику в Херсонской области. Фигуранта дела Кати Гандзюк – Мангера, к слову, он лоббировал на главу облсовета. Стурен в области на этих выборах поддерживал ОПЗЖ и Блок Сальдо", – отмечает Кушнир.

Как заявляет Кушнир, в городской совет обе партии, которые поддерживал Стурен, прошли. Теперь по её словам, пытаются увеличить стоимость своих голосов, "отцепив" "Наш край".

"Так как результат у "Нашего края" чуть больше 5%, то для этого идут на то, чтобы срезать пару сотен голосов на уровне участковых комиссий. Цифры подправили в протоколах участковых комиссий и подали их в ТИК. Сейчас "Наш край" идет в суды, чтобы добиться пересчета бюллетеней на проблемных участках", – говорит Кушнир.

По словам эксперта, в Херсонской области ситуация уже другая: Блоку Сальдо не хватает что-то около 800 голосов, чтобы пройти в облсовет. И эти голоса пытаются ему "дописать": где 500, где 100, где 25.

"В общем, все очень интересно. Следим за развитием ситуации", – резюмирует Кушнир.