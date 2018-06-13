Футбол и лицемерие.

Не продаётся вдохновение,

Но можно рукопись продать.

И принципами не торгуют,

Их можно иногда менять.

14 июня открывается чемпионат мира по футболу в Москве.

Во всем мире огромное количество болельщиков, футбольных фанов..

Вообще есть два вида деятельности, где простой обыватель считает, что он разбирается лучше любого профессионала - это политика и футбол.

Ну, футбол понятно - большинство мальчиков, хоть иногда, но пинали мяч.

С политикой немного сложнее, но по мнению любого обывателя, политика намного проще футбола, поэтому он считает, что разбирается лучше..

Но есть и различия - с трибуны стадиона можно сколько угодно кричать и давать советы. Но если такого болельщика выпустить играть за дворовую команду - он часто оказывается на скамейке запасных.

С политикой все наоборот - с трибуны он кричит и даёт советы, потом он становится депутатом или Президентом, потом все убеждаются, что он не может руководить даже ЖЭКом, а вот как его отправить на скамейку запасных - задача не из легких.

Впрочем пост не о политике, а о футболе.

Конечно, это праздник. Единственно, что огорчает, что он проходит в Москве.

Опять русофобия? Нет, нет, ещё раз нет! Не дождётесь! Только факты.

Чемпионат пройдёт в России.

В России, руководство которой захватило Крым, вторглась на Донбасс.

В России, по вине которой каждый день убивают украинцев на Донбассе.

В России, которая сбила малазийский Боинг с 298 пассажирами.

В России, которая ковровыми бомбардировками уничтожает сирийцев.

В России, которая пугает всех ядерным оружием.

В России, которая дружит со всеми террористическими организациями мира, финансирует их и приглашает в Москву на совещание. По всей видимости - обменяться опытом.

В России, где подменяют анализы мочи, где не могут поехать на Олимпийские игры со своим флагом.

В России, которая замешана во всех мировых махинациях - от футбола до выборов президента США.

В России, где голодают политзаключённые, где арестовывают украинцев за их убеждения. И как в "добрые" советские времена подбирают им криминальные статьи.

Руководители ФИФА нам объяснили, что спорт вне политики. Естественно - убийство, махинации, захват чужих территорий сейчас называется политикой.

Так говорили и в 1936 году, когда была проведена летняя Олимпиада в Германии. И Гитлер, и германская пресса не скрывала своих расистских убеждений, особенно против чернокожих и евреев, да и вообще против всех "неполноценных" наций. Тогда тоже говорили, что спорт вне политики.

А почетный президент Мок Пьер де Кубертен назвал Гитлера '"одним из лучших творческих духов нашей эпохи".

Аналогичное заявление сделал и президент НОК США Эвери Брендедж. Он заявил о том, что бойкот - это "чуждая Америке идея, заговор в целях политизировать Олимпийские игры", а "евреи должны понимать, что они не могут использовать Игры как оружие в их борьбе против национал-социализма".

Он считал, что убивать будут только евреев, американцев это не коснётся. Коснулось!

Олимпиада в Берлине прошла с небывалым размахом и была использована Гитлером в интересах пропаганды национал-социализма.

Чернокожие спортсмены США, которых в Германии называли обезьянами, жаждали поехать на Олипиаду, чтобы продемонстрировать полноценность своей расы. Доказали.

Звездой олимпиады стал афроамериканец Джесси Оуэнс, завоевавший четыре олимпийские медали.

Но это только приблизило начало Второй Мировой войны и не изменило мнения расисткой пропаганды Германии о чернокожих.

После Второй Мировой войны совокупность предолимпийских действий МОК начала 30-х годов была признана ошибочной. Международный олимпийский комитет принёс публичные извинения.

Интересная деталь - совсем недавно сборная Аргентины отказалась от товарищеского матча со сборной Израиля. Оказываются там убивают палестинцев, которые хотят уничтожите Израиль. Просто "жах".

Евреев убивать можно, а вот палестинцев нет. Бойкот Израилю.

Но ехать или нет в Москву- такого вопроса не было у руководителей Аргентины.

Ничего не изменилось.

Убивают же украинцев, сирийцев, голландцев, австралийцев, а не аргентинцев. Кстати сборные из этих стран тоже поехали в Москву.

Спорт вне политики!

А кто там кого убивает - спортсменов не интересует.

В джунглях тоже убивают, ну и что?

А вот абзац из письма родственников погибших на сбитом Боинге- 777.

Адресовано оно россиянам. Напечатано в "Новой Газете".

"Нам больно осознавать мрачную иронию в том, что российские лидеры, которые будут приветствовать мир с распростертыми объятиями, - это те, кто главным образом виновен в разрушении нашего мира... Что это те же самые лидеры, которые упорно стремились скрыть правду, которые уклонялись от ответственности с того самого дня в июле 2014 года".

Но ведь спорт же вне политики, правда?