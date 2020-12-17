Опять обман: вместо обещанной зарплаты в $4 тыс., учителя получили министра-плагиатора

Тарас Березовец Политика 18:05, 17.12.2020 Обновлено: 18:07, 17.12.2020

Интересный момент. Зеленский обещал ежемесячную учителям зарплату в $4.000. Обманул и зарплату не повысил. Зато дал министра-плагиатора Шкарлета. Как теперь учителя и профессура смогут объяснить ученикам и студентам, что плагиат это очень плохо? Ведь "история успеха" нового министра свидетельствует об обратном. Ври, обмани, стань министром. Про позор в глазах всего мира умолчу.

P.S. Кстати, для понимания. Шкарлет назначен по личной просьбе папы Зеленского. Это он так настоял, что Зеленский-младший надавил на Верховную Раду.

Комментировать
Политика

Смотрите также

СМИ узнали о реакции Зеленского на провал голосования за Витренко

Умер мэр Харькова Геннадий Кернес

Тодуров: власть полностью провалила борьбу с коронавирусом

Вакцины до 2022-го не ждать? Как Украина стала "красным" пятном на карте Европы и кто виноват

Расходы на Зеленского вместе с "ДУСей" взлетят в 2021-м: что получит президент за счет украинцев