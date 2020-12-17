Интересный момент. Зеленский обещал ежемесячную учителям зарплату в $4.000. Обманул и зарплату не повысил. Зато дал министра-плагиатора Шкарлета. Как теперь учителя и профессура смогут объяснить ученикам и студентам, что плагиат это очень плохо? Ведь "история успеха" нового министра свидетельствует об обратном. Ври, обмани, стань министром. Про позор в глазах всего мира умолчу.

P.S. Кстати, для понимания. Шкарлет назначен по личной просьбе папы Зеленского. Это он так настоял, что Зеленский-младший надавил на Верховную Раду.

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