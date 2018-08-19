"Опять на каблуках!" Появились видео с Путиным со свадьбы в Австрии

В сети появились видео со свадьбы главы МИД Австрии Карин Кнайсль, на которую был приглашен президент РФ Владимир Путин. На записях он говорит тосты на немецком и танцует с невестой (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

Несколько видео в своем Twitter обнародовал журналист кремлевського пула Дмитрий Смирнов. В частности, российского президента засняли, читающим речь с листка.

"Для меня большая честь вновь посетить гостеприимную Австрию. Совет да любовь, как говорят у нас в России", ― пожелал молодоженам Владимир Путин.

В комментариях к записи некоторые пользователи написали о настоящей теории заговора с двойником президента РФ. Сам он, мол, немецкий знает, поэтому читать с листка не должен. Соответственно, на свадьбу он поехал не лично, а послал вместо себя человека с похожей внешностью.

"А я то думал, что нашли говорящую на немецком куклу, а оно опять по шпаргалке. Сколько можно палиться, мы уже и без того знаем, что это давно не Путин", ― написал Иннокентий Раскольни.

Кроме этого, в интернете также появилось видео танца Кнайсль и Путина, в комментариях к которому о российском президенте также отзывались нелестно.

"Неудобно старику на каблуках. Коряво получилось", ― написала Ольга Тихомирова.

"Самое время, Владимир Владимирович. Пенсионеры сыты, рост экономики стабилен. Давайте танцевать", ― высказался Бердан Курбаев.

Казаки перешли на немецкий: Кубанский хор на свадьбе в Австрии поет на немецком языке pic.twitter.com/g2ieJuhSQh — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 августа 2018 г.

"Как мы говорим в России - совет да любовь": Путин на немецком произносит тост на свадьбе в Австрииhttps://t.co/DJZsZWXHCO pic.twitter.com/qksu9DPSfh — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 августа 2018 г.

Как писал OBOZREVATEL, о приглашении Путина на свадьбу австрийского министра стало известно за несколько дней до мероприятия. Пресс-служба российского президента сообщила, что он посетит церемонию по дороге на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.