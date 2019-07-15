Лидеры – "Народный фронт" и БПП: опубликован персональный рейтинг депутатов Верховной Рады

Наиболее последовательными при голосованиях за реформаторские законы в Верховной Раде VIII созыва стали партии "Народный фронт", БПП и "Самопомощь", а наименее – "Оппозиционный блок".

Об этом сказано в исследовании журналистов Texty.org.ua, которые, исходя из данных о голосованиях каждого нардепа, создали соответствующую инфографику.

"Для того, чтобы увидеть общую картину, можно расположить каждого депутата на графике таким образом, чтобы похожие (за голосованиями) народные избранники находились рядом", – сказано в материале.

Поясним, журналисты вывели идеальный пример голосования, который крестиком обозначено в центральной части карты. То, насколько близко или далеко расположена от "идеала" точка конкретного депутата, показывает качество его работы в Раде.

Скриншот

Само определение образцового голосования исследователи пояснили так: "Если выбрать только важные, знаковые голосования и выбрать "да" для каждого хорошего законопроекта, или "нет" для каждого плохого – то таким образом можно создать "идеального депутата".

Отмечается, что при отборе важных законопроектов были использованы материалы гражданской сети "ОПОРА", а также список рекомендованных/не рекомендованных законопроектов от "Реанимационного Пакета Реформ".

При этом уточняется, что среди лидеров по голосованию за реформы находится также "Радикальная партия", которая, однако, перестала голосовать за них в 2015-2016 годах, но впоследствии вернулась.

Скриншот

"Родина" также стала меньше голосовать за реформы после лета 2015 года, и уже не вернулась к прежним темпам. Бывшие регионалы оказались в нижней части списка – реформы они стабильно не поддерживали", – подчеркнули журналисты.

Первые 50 депутатов в рейтинге Скриншот

Первые 50 депутатов в рейтинге Скриншот

Первые 50 депутатов в рейтинге Скриншот

Первые 50 депутатов в рейтинге Скриншот

Более детально с инфографикой можно ознакомится по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, недавно появились результаты нового исследования социологической службы Центра Разумкова касательно выборов в Верховную Раду-2019.

По их данным, в парламент могут пройти пять политических партий: "Слуга народа" (41,5%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (12,5%), "Голос" (8,8%), "Европейская солидарность" (8,3%), ВО "Батьківщина" (7%).

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!