Опубликован огромный список помощников Шмыгаля и других министров

У премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 21 советник и помощник, среди которых только 8 состоят в штате.

Штатными советниками главы Кабинета министров являются: Олег Губанов, Тимур Саламаха, Анна Жохова, Елена Котлярова, Тарас Сиротинский, Дмитрий Луфер, Ирина Шевченко, Валентина Москаленко, передает "Слово и дело".

Также у Шмыгаля есть три помощника: Людмила Годун, Ольга Лугач и Анна Шикита и 10 советников на общественных началах.

Список помощников Шмыгаля и других министров Слово и дело

При этом больше всего советников у министра финансов Сергея Марченко – 37 человек. Однако большая их часть – 29 сотрудничают с Минфином на общественных началах.

У вице-премьер-министра цифровой трансформации Михаила Федорова нет помощников, но есть 33 советника –14 внештатных советников и 19 в штате.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий также обходится без помощников, но у него 27 советников. Пять из которых – в штате.

У министра юстиции Дениса Малюськи 18 советников и помощников. Но лишь 3 советника входят в штат Минюста и 12 советников работают на общественных началах.

Министр обороны Андрей Таран набрал 13 советников и помощников. Только два советника работают в штате, еще 5 советников сотрудничают на общественных началах.

Нет помощников у вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. У него 12 советников, из них 5 в штате.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов взял себе 10 советников. Половина из них работает в штате правительства.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина работает с 9 советниками и помощниками. В штате министерства вошли 5 советников. При этом у Стефанишиной есть один помощник.

У министра по делам ветеранов Сергея Бессараба 5 штатных советников и 1 помощник.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко работает с тремя штатными советниками, одним помощником и четырьмя внештатными советниками.

Министр социальной политики Марина Лазебная имеет 8 советников, из них лишь 2 работают вне штата.

У министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта есть один штатный советник и три внештатных.

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет имеет 8 советников, из них 2 внешттные.

У министра иностранных дел Дмитрия Кулебы 7 советников (3 в штате) и 2 помощников

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев имеет 8 советников (4 в штате) и одного помощника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кабинете министров рассказали, какую зарплату получил премьер-министр Денис Шмыгаль.