Оптимизма не будет: Порошенко рассказал о плохих новостях по встрече Трампа и Путина

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Белого дома Дональд Трамп не пойдет на уступки по крымскому вопросу, но в целом оптимистичных сюрпризов от их переговоров ожидать не стоит.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на конференции NATO Engages, которая проходит в Брюсселе в рамках саммита НАТО, сообщает "Европейская правда".

Рассказывая о своих ожиданиях от Хельсинки, Порошенко отметил, что это "только начало дискуссии, что не означает конкретных результатов".

"Обычно я очень оптимистичен, но, к сожалению, оптимистичных сюрпризов по Хельсинки не будет. И это плохая новость. Не будет также и пессимистических сюрпризов. И это хорошая новость", - подчеркнул президент.

Вместе с тем он назвал "многообещающей" повестку дня встречи, выразив уверенность, что Трамп не признает аннексию Крыма.

"Украина будет приоритетом. Непризнание аннексии Крыма точно будет позицией (Трампа. - Ред.)", - заявил Порошенко.

Президент также добавил, что ожидает от встречи "мира, а затем - деоккупации".

Напомним, ранее OBOZREVATEL стало известно о том, что президенты Порошенко и Трамп успели провести встречу на саммите НАТО 12 июля.

После нее Трамп рассказал, что не знает, что в дальнейшем будет с Крымом.