Опровержение

Суд постановил признать, такой, которая не соответствует действительности, унижает честь, достоинство и деловую репутацию Руслана Цыплакова информацию распространенную 7 декабря 2017 интернет-изданием OBOZREVATEL в статье под названием "Банк "семьи" Януковича поставлял оружие для расстрела Майдана - расследование".

А именно речь идет о следующем:

"Есть незначительный прогресс, по наказанию тех, кто обогатился благодаря своим cвязям с бывшим президентом, группа, которая получила название "Семья" с участием обоих его сыновей.

Теперь благодаря утечке Панамских документов прошлого года, журналисты установили, как за последние дни правления Януковича около 19 миллионов долларов США из государственного бюджета было выведено из крупного украинского банка, который принадлежал вторую младшего сына президента. Часть оказалась в оффшорных компаниях, связанных с владельцем банка. Еще 38 миллионов долларов исчезли с корреспондентского счета, который находился в том же банке в Австрии.

По мнению украинских следователей, объект, принадлежащий отдельной компании, которым обладает владелец банка, также использовался для хранения оружия, предназначенного для использования правительственными силами во время революции.

Пивденкомбанк был создан в 1990 году как один из первых коммерческих банков Украины в постсоветскую эпоху, но его успешный период совпал с правлением Януковича ... Цыплаков и Януккович младший были объединены общей страстью к гоночным автомобилям. В 2012 году создали команду Ferrari Team Ukraine.

"Они имели общие интересы: они оба увлекались как гонками, так и автомобилями. Сам Цыплаков воспользовавшись своим знакомством с Януковичем, использовал дружбу для открытия дверей для себя, сообщено радио "Свобода" главным редактором финансового клуба Русланом Черным.

Пивденкомбанк частично принадлежал большой холдинговой компании "Метал Юнион", которую также контролировал Цыплаков. Другие активы группы включали "Желтые Воды", обогатительную железорудное компании; три нефтеперерабатывающих завода; и несколько компаний, специализирующихся на добыче полезных ископаемых в Африке.

Народные депутаты от правящей партии также организовали проправительственные митинги - так называемые протесты "АнтиМайдан". Их участниками были атлетические молодые мужчины, которые наряду с правоохранительными органами и по собственной инициативе жестоко нападали на антиправительственных демонстрантов. Антиреволюционное насилие позже было исследовано в ряде уголовных дел.

По мнению следователей, компании Цыплакова также пытались помочь Януковичу остаться у власти. Следователи Генеральной прокуратуры говорят, что в феврале 2014 Пивденкомбанк одолжил "многие миллионы" очевидным фиктивным компаниям "для дальнейших выплат руководителям криминальных группировок, которые выступали против протестов в Киеве". Следователи отмечают, что "заемные средства остаются бесплатными: как они были потрачены и их текущее местонахождение остается неизвестным".

Вечером 20 февраля 2014, когда на Майдане были убиты десятки мирных демонстрантов, офис Метал Юнион был преобразован в оружейный склад. Руководитель группы службы безопасности помог организовать доставку 156 автоматов Калашникова и 22 коробки снарядов в офис со складов Министерства внутренних дел в окрестностях Киева.

Согласно судебным документам владелец группы Металл Юнион находился в офисе, когда выгружали оружие. Хотя его имя не отображается в документах, это, пожалуй, был Цыплаков поскольку он является владельцем "Метал Юнион". Согласно материалам дела, это оружие намеревались использовать для насильственного разгона мирных демонстрантов.

По данным Фонда гарантирования вкладов, государственного органа, которое обеспечивает гарантирование вкладов и работает с банками-банкротами, в течение следующих нескольких дней две трети кредита было передано двум компаниям, которые оказались филиалами Металл Юнион. Сплав Финансы и Спектр-Энерго-Дон.

В мае 2014 года в Национальном банке заявили, что Пивденкомбанк является неплатежеспособным и ввел временную администрацию. В сентябре банк был закрыт. Однако, несмотря на государственную администрацию, со счетов банка исчезли еще 38 миллионов долларов.

Эти средства хранились на корреспондентском счете "Пивденкомбанке" в австрийском "Meinl Bank", который он открыл там осенью 2012 года.

Так что случилось с 38 миллионами долларов? Когда репортеры следили за этими деньгами, они нашли следы Цыплакова по всем операциям.

Согласно реестру бизнес компаний Кипра, компания Tosalan принадлежит компании MU United LTD, оффшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, которая, согласно документам, содержащимся в базе данных Панамских документов, принадлежала Цыплаков с 2010 по 2012 год".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!