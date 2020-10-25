Опрос от Зеленского начался волной нарушений: украинцы рассказали о главных проблемах

Всеукраинский опрос от президента Владимира Зеленского в ряде регионов начался с нарушений. Об этом на своих страницах в социальных сетях написали украинцы, которые уже побывали на избирательных участках. Информацию подтвердил директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. Так, часть волонтеров стоит в дверях участков, у многих при себе нет документов удостоверения личности, а некоторые и вообще могут быть несовершеннолетними.

Как на самом деле проходит опрос от президента в день местных выборов в Украине – читайте в материале OBOZREVATEL

Опрос не является обязательным

Интервьюеры должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать. Они могут опрашивать граждан уже после того, как те проголосуют на выборах, написал на своей странице в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. И добавил: любой опрос именно таким образом не нарушает закона Украины: "Он не устанавливает личность, отвечающего на вопросы и не раскрывает его персональных данных, как это происходит в бюллетене. Кроме того, опрос не является обязательным, люди могут принимать в нем участие только по желанию".

Накануне проведения в "Слуге народа" напомнили, что интервьюеры должны быть в специальных манишках и с опломбированными урнами с надписью "5 вопросов от президента".

Им запрещено иметь при себе любую агитацию и находиться на территории избирательных участков. По окончанию опроса, урны отвезут в место подсчета голосов, неиспользованные бланки уничтожат, а на использованных подсчитают голоса и составят по результатам подсчетов протоколы.

Бланки заполняются на коробах голосования

Однако, по данным Кошеля, по факту на большинстве украинских участков опросы началось не с 8-ми утра, а с 10 (в частности, интервьюеров не было на участке по улице Тургеневской, 71 в Киеве, где около 9:30 утра голосовал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. – Ред). Это дает основания говорить, что в опросе не участвовали избиратели, преимущественно старшей возрастной группы, которые приходили на выборы утром.

"Это указывает на репрезентативность. Кроме того, опрос проводится открытым способом: избиратели заполняют бланки на коробах голосования. Это алогично и не отвечает задачам, которые ставят перед собой авторы опроса. Интервьюеры рассказывают избирателям преимущества Будапештского меморандума или детали о количестве народных депутатов, что часто приводит к конфликтам", – отметил Кошель OBOZREVATEL.

По состоянию на 12:00 воскресенья, 25 октября, Комитет избирателей уже зафиксировал три факта незаконной агитации со стороны интервьюеров. В частности, на Харьковщине президентский опрос проводился прямо на территории избирательного участка. А председатель комиссии даже заявляла, что нужно помогать активистам и не оказывать им сопротивления.

Судя из сообщений украинцев в соцсетях, многие из них считают, что данный опрос ни что иное, как скрытая агитация за пропрезидентскую силу в день выборов, что строго запрещено законом. Вторая претензия – у интервьюеров часто нет документов удостоверения личности, а многие из них по возрасту выглядят как несовершеннолетние. В целом же, по мнению людей, в опросе участвуют преимущественно лица в возрасте 50+.

"Стилистика и выполнения самих анкет и коробов для опроса напоминает стилистику предвыборной кампании партии "Слуга народа". Это использование шрифтов, отдельных элементов и цифр, которые изображены на бордах 2019-2020 годов. Это может привлекать внимание избирателя к отдельной политической силе. Выглядит как обычная манипуляция. Но так делало немало политических партий и в день тишины, и в день голосования", – подытожил Кошель.

Что же хочет знать президент

Напомним, что всего в опроснике от президента 5 вопросов. Вот они:

Стоит ли пожизненно сажать за коррупцию

Стоит ли создавать свободную экономическую зону на оккупированной части Донбасса

Стоит ли сокращать количество народных депутатов до 300

Стоит ли легализировать каннабис в медицинских целях

Стоит ли использовать Будапештский меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.

Еще в середине октября источник в Офисе президента отметил OBOZREVATEL, что данный опрос, в отличие от конституционного референдума, не имеет прямых юридических последствий. А вся критика, которая крутится вокруг этой идеи, на Банковой считается, как "сопротивление самому опросу": "Политика в Украине требует существенных изменений, а классические политические группы никогда не были заинтересованы в проведении действительно фактических референдумов и опросов. Они всегда хотели формировать только ту повестку дня, которая бы их устраивала. Несмотря на все сопротивление – опросу быть".

Сам опрос оплатит пропрезидентская сила "Слуга народа". По подсчетам общественных активистов, это обойдется им в более чем 100 млн грн. Волонтерам за день работы с 8-ми утра до 20 вечера заплатят по 1,2 тыс. грн.