Опрос Зеленского существенно повлиял на качество выборов – КИУ

Всеукраинский опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, привел к ряду конфликтов и отдельным нарушениям избирательного законодательства в день голосования на местных выборах 25 октября.

Об этом на пресс-конференции заявил председатель Комитета избирателей украины Алексей Кошель. Зафиксировано несколько случаев проведения опроса в помещениях УИК.

В частности, в Черкассах член УИК лично раздавала бланки опроса, а в поселке Утковка Харьковской области опрос проводился на участке, при этом члены комиссии призывали не мешать его проведению.

В Бердянске на участке, расположенном в школе №50, конфликт с волонтерами, которые пытались проводить опрос на участке, длился около часа. Их все же удалось убедить покинуть помещение.

"Мы говорим только о нескольких фактах, масштабы нашего наблюдения не позволяют на 100% охватить территорию Украины и все избирательные участки. Но такие примеры имели место", – отметил Кошель.

Также он рассказал о случаях, когда интервьюерами мешали проводить опрос, высказывали в их адрес обидные замечания.

Были случаи, когда волонтеры высказывали опрашиваемым свое мнение по поводу вопросов, что можно расценить как агитацию.

"Президентский опрос полностью изменил акцент избирательной кампании и, по нашему мнению, достаточно существенно повлиял на качество выборов и на содержательную сторону в последнюю неделю кампании", – сказал глава КИУ.

Он также призвал отказаться в дальнейшем от таких экспериментов и вернуться к реальным механизмам народовластия.

Как сообщал OBOZREVATEL, результаты опроса президента Украины Владимира Зеленского обнародуют ближе к вечеру 26 октября. Об этом сообщила заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Социологическая группа "Рейтинг" представила результаты экзитпола относительно 5 вопросов Зеленского украинцам.

Согласно результатам:

81% украинцев поддерживают пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах, 16% – не поддерживают.

45% поддерживают создание на Донбассе свободной экономической зоны, 43% – не поддерживают, 12% – не определились.

95% согласны с тем, что нужно сократить количество депутатов в Верховной Раде, 4% – не поддерживают.

70% одобряют легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли в тяжелых больных, 16% – не поддерживают.

78% считают, что Украине нужно ставить вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, 10% – не поддерживают, 12% – не смогли ответить.

Какие последствия опроса для Украины

В Офисе президента Украины уже сообщили, что опрос Зеленского не будет иметь юридических последствий, а станет лишь одним из "инструментов демократии".

По мнению ОП, такая анкета позволит украинцам высказаться о том, что важно для общества, без "вмешательства ангажированных экспертов и политиков, склонных к манипуляциям".

В то же время социолог Андрей Еременко объяснил, что опрос Зеленского не имеет отношения к социологии, а вероятнее несет политический контекст.

Добавим, что 41% украинцев не будут доверять результатам опроса президента. Всего 43% населения выразили свое доверие к опросу. В то же время наибольший уровень доверия к опросу Зеленского выразили избиратели партии "Слуга народа" – 87% респондентов.

Кроме того, равное количество опрошенных украинцев считают, что опрос президента – это "искреннее намерение" и "политическая технология" – по 44%.

По словам журналиста и военного эксперта Юрия Бутусова, партия "Слуга народа" нарушает ст. 51 и 52 Избирательного кодекса Украины.