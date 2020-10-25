"Опрос Зеленского" – самая большая избирательная фальсификация в истории Украины – Порошенко

Так называемый "опрос Зеленского" это самая большая фальсификация избирательного процесса за всю историю независимой Украины. Об этом Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил после голосования на местных выборах. Марина Порошенко в комментарии журналистам также рассказала о том, каковы первоочередные задачи для нового состава Киевсовета.

Пресс-служба "ЕС"

"Сегодня мы пришли, чтобы выполнить свой гражданский долг и отдали свои голоса за политическую партию, которая по нашему убеждению может быстро и эффективно решить все проблемные вопросы в новом составе Киевского горсовета", – говорит Марина Порошенко. Она подчеркнула, что новый состав Киевсовета должен сразу пересмотреть бюджет столицы, чтобы выделить дополнительные средства на борьбу с коронавируса, оборудования новых кроватей и привлечения дополнительного медицинского персонала.

Пресс-служба "ЕС"

"Также наша команда будет требовать просмотр и аудит предыдущего бюджета Киева для того, чтобы выявить проблемные места и привлечь к ответственности за бездействие виновных", – говорит Марина Порошенко.

Пресс-служба "ЕС"

По ее словам, последние полгода принесли Украине не только эпидемию коронавируса, но и экономический кризис. "У нас есть программа для сохранения рабочих мест, поддержки малого и среднего бизнеса. Я уверена, что сегодняшний день – это день экзамена для власти. И уже скоро мы увидим оценку, которую украинское общество поставит власти", – убеждена Марина Порошенко.

"Мы очень твердые и мы не меняем взглядов", – говорит Петр Порошенко.

Пресс-служба "ЕС"

Пресс-служба "ЕС"

Порошенко также напомнил, что при его президентской каденции безупречно, в соответствии с международными стандартами были проведены три избирательные кампании. Он отметил, что так называемый "опрос Зеленского" – это масштабная фальсификация, которую можно сравнить только с "выборами" Януковиче.

"Я надеялся, что Зеленский одумается и эту свою избирательную агитацию, которая отбрасывает нас от Европы, отменит. Сначала это называлось "референдумом", затем "опросом", затем "социологией". А потом назвали тем, чем оно есть на самом деле – незаконной предвыборной агитацией Зеленского и его "слуг". Это самая большая фальсификация в истории Украины", – отмечает Петр Порошенко.

"Это может быть сравнимо только с фальсификацией Януковиче в 2004 году. Я очень надеялся, что избирательная кампания Януковича, которая получила название "Підрахуй", навсегда уйдет в небытие", – говорит Порошенко.

Порошенко поблагодарил избирателей, которые игнорируют незаконный опрос. "Ничего, кроме вреда Украине, это не принесет", – отмечает Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления на Специальном форуме безопасности в Киеве представил четкие рекомендации по укреплению позиций Украины в противостоянии со страной-агрессором.