Опрос Зеленского проводят только возле 55% участков – "Опора"

Мирослав Семенюк Политика 16:36, 25.10.2020 Обновлено: 16:54, 25.10.2020

Опрос президента Украины Владимира Зеленского проводят возле 55% избирательных участков в стране.

Как сообщила в эфире телеканала "Украина 24" координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, возле 55% участков волонтеры есть, возле 45% – нету.

По ее словам, наибольшее количество участков покрыто на юге – 78,65%, наименьшее на Западе – 37,81%. В Центре – 55,79%, на Востоке – 56,87%.

Погрешность исследования предварительно составляет 4%.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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