Опрос Зеленского проводят только возле 55% участков – "Опора"
Опрос президента Украины Владимира Зеленского проводят возле 55% избирательных участков в стране.
Как сообщила в эфире телеканала "Украина 24" координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, возле 55% участков волонтеры есть, возле 45% – нету.
По ее словам, наибольшее количество участков покрыто на юге – 78,65%, наименьшее на Западе – 37,81%. В Центре – 55,79%, на Востоке – 56,87%.
Погрешность исследования предварительно составляет 4%.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в воскресенье, 25 октября, начался всеукраинский опрос, который инициировал президент. Он проходит параллельно с голосованием на местных выборах.
При этом на некоторых избирательных участках опрос не стартовал вовремя из-за отсутствия волонтеров.
Волонтерам, которые помогают проводить опросы, заплатят от 500 до 1000 грн за работу.
В Хмельницком координатор гражданской сети "Опора", блогер Андрей Попик сумел семь раз подряд принять участие в опросе Зеленского.
Организаторы опроса "5 вопросов от президента" назвали ситуацию в Хмельницком провокацией.
В Киеве участие в опросе Зеленского могут принимать даже иностранцы и несовершеннолетние.