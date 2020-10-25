Опрос Зеленского проводят только возле 55% участков – "Опора"

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Политика
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  • Наибольшее количество участков покрыто на юге – 78,65%, наименьшее на Западе – 37,81%

  • Погрешность исследования предварительно составляет 4%

Опрос Зеленского проводят только возле 55% участков – 'Опора'

Опрос президента Украины Владимира Зеленского проводят возле 55% избирательных участков в стране.

Как сообщила в эфире телеканала "Украина 24" координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, возле 55% участков волонтеры есть, возле 45% – нету.

По ее словам, наибольшее количество участков покрыто на юге – 78,65%, наименьшее на Западе – 37,81%. В Центре – 55,79%, на Востоке – 56,87%.

Погрешность исследования предварительно составляет 4%.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаОпрос ЗеленскогоопросОльга Айвазовская