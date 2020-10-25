Опрос Зеленского проводят только возле 55% участков – 'Опора'

Опрос президента Украины Владимира Зеленского проводят возле 55% избирательных участков в стране.

Как сообщила в эфире телеканала "Украина 24" координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, возле 55% участков волонтеры есть, возле 45% – нету.

По ее словам, наибольшее количество участков покрыто на юге – 78,65%, наименьшее на Западе – 37,81%. В Центре – 55,79%, на Востоке – 56,87%.

Погрешность исследования предварительно составляет 4%.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в воскресенье, 25 октября, начался всеукраинский опрос, который инициировал президент. Он проходит параллельно с голосованием на местных выборах.

При этом на некоторых избирательных участках опрос не стартовал вовремя из-за отсутствия волонтеров.

Волонтерам, которые помогают проводить опросы, заплатят от 500 до 1000 грн за работу.

В Хмельницком координатор гражданской сети "Опора", блогер Андрей Попик сумел семь раз подряд принять участие в опросе Зеленского.

Организаторы опроса "5 вопросов от президента" назвали ситуацию в Хмельницком провокацией.