Опрос Зеленского поставил под угрозу проведение выборов, – Фриз

Из-за того, что полиграфические предприятия вынуждены оперативно печатать миллионы "опросников Зеленского", может быть сорвана печать избирательных бюллетеней на 25 октября. Типографии не справляются с нагрузкой. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", председатель Харьковской территориальной организации партии Ирина Фриз.

По словам политика, харьковское предприятие "Глобус" из-за аврального режим работы по ошибке опубликовало двойной тираж одних и тех же бюллетеней.

"Вопреки нормам Конституции и Избирательного кодекса Зеленский инициировал проведение опроса граждан в день выборов – 25 октября. Организация его проведения осуществляется в авральном режиме. Для печати опросников была привлечена в Харькове фабрика "Глобус", которая является одним из крупнейших полиграфических предприятий Украины и неоднократно совершала печать избирательных бюллетеней для выборов всех уровней", – сообщила Фриз.

Сейчас ситуация с печатью бюллетеней, по ее словам, критическая.

"По состоянию на сейчас сложилась ситуация, когда несмотря на значительные производственные мощности фабрики печать избирательных бюллетеней оказалась под угрозой, а с уже напечатанными происходят "странные" метаморфозы. В частности, на одной из ТИК мы имеем двойной печать бюллетеней одного образца, общим тиражом – 3000, которые нужно утилизировать", – заметила народный депутат.

Фриз написала, что по словам работников фабрики предприятие осуществило печать всего объема опросников, необходимого для проведения опроса по всей стране.

"А это десятки миллионов экземпляров. Перегрузка производства привела к превышению сроков печати, ошибкам в пересчете и упаковке бюллетеней. В результате, участковые избирательные комиссии недополучили значительное количество избирательных документов", – отметила Фриз.

По ее словам, проведение выборов на некоторых участках может оказаться под угрозой или начаться невовремя.

"Европейская Солидарность" в Харьковской области обращается по этому случаю в Комитет избирателей Украины и к Гражданской сети ОПОРА", – сообщила Ирина Фриз.

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса в день проведения местных выборов 25 октября. Многие эксперты в такой инициативе увидели грубое нарушение действующего избирательного законодательства и попытку продолжать политическую агитацию тогда, когда по закону ее проводить нельзя.

Пока ни Зеленский, ни руководство партии "Слуга народа" так и не прояснили окончательно, из каких источников будет осуществляться оплата работы людей, задействованных в проведении опроса. Вместе с тем, по подсчетам Гражданской сети Опора, такое мероприятие может стоить минимум 100 млн грн.