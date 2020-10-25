Опрос Зеленского: как проходит в разных городах Украины. Обновляется

В воскресенье, 25 октября, начался всеукраинский опрос, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Он проходит параллельно с голосованием на местных выборах.

OBOZREVATEL ведет текстовую трансляцию с избирательных участков:

08:00 – опрос стартовал одновременно с голосованием.

08:44 – Появились первые фото волонтеров, которые проводят опрос Зеленского. Возле одного из избирательных участков Киева стоят два человека в манишках "5 вопросов от президента".

Волонтеры стоят возле избирательного участка.

Стартовал всеукраинский опрос.

Пять вопросов от президента.

Как проходит

Непосредственный опрос проводят волонтеры без партийных символик. Они одеты в белые накидки с надписью "5 вопросов от президента".

Волонтеры стоят у избирательных участков и предлагают украинцам анкету с ранее озвученными главой государства вопросами. После заполнения анкеты человек должен опустить ее в соответствующий ящик.

Известно, что структура сети опроса будет включать областных, районных координаторов и волонтеров опроса. Обязанности каждого из них прописаны в обнародованном документе.

Руководитель опроса, музыкальный редактор студии "Квартал 95" Артем Гагарин уточнил, что время работы интервьюеров – с 8:00 до 20:00, с возможностью четыре раза отойти на перерыв в 15 минут.

Он подчеркнул, что волонтеры опрашивают граждан после того, как те проголосуют на выборах. Интервьюеры стоят в специальных манишках и с опломбированными урнами с надписью "5 вопросов от Президента". Они должны быть в масках и перчатках, со всеми средствами защиты.

"На участках в Киеве, преимущественно, будут работать по два человека, иногда – по одному. После окончания опроса, опломбированные урны с ответами отвезут в место подсчета голосов. Бланки, которые не использованы в ходе опроса, будут уничтожены", – рассказал Гагарин.

Он напомнил, что интервьюеры вправе собирать информацию согласно ст. 34 Конституции и ст. 5, 6, 20, 21 Закона "Об информации", а опрос проводит социологическая компания.

"Законодательство Украины не предусматривает получения разрешений на проведение опроса граждан – опрос не является массовым мероприятием, митингом, сборам. Участие в опросе – полностью добровольное", – пояснил Гагарин.

Что дальше

В Офисе президента Украины уже сообщили, что опрос Зеленского не будет иметь юридических последствий, а станет лишь одним из "инструментов демократии".

По мнению ОП, такая анкета позволит украинцам высказаться о том, что важно для нашего общества без "вмешательства ангажированных экспертов и политиков, склонных к манипуляциям".

При этом социолог Андрей Еременко пояснил, что опрос Зеленского не имеет отношения к социологии, а скорее несет политический контекст.

"Здесь, как я понимаю, кто желает, тот отвечает, соответственно – это искажает картинку, потому что подойдут не все, а только отдельные категории людей. Поэтому это не социологический опрос, а чисто политическая история", – отметил он.

Добавим, что согласно опубликованным результатам опроса, 41% украинцев не будут доверять результатам опроса президента. Всего 43% населения выразили свое доверие к опросу. При этом наибольший уровень доверия к опросу Зеленского выразили избиратели партии "Слуга народа" – 87% респондентов.

Кроме того, поровну опрошенных украинцев считают, что опрос президента это – "искреннее намерение" и "политическая технология" – по 44%.

По словам журналиста и военного эксперта Юрия Бутусова, партия "Слуга народа" нарушаетст. 51 и 52 Избирательного Кодекса Украины.

"По словам Гагарина, опрашивающие будут стоять в манишках и с объявлением "5 питань від президента" – это Артем агитацией не считает, хотя такие манишки и надписи – это и есть агитация. Но во-первых, экзит-полл – это опрос про результаты голосования, а не про вопросы, которые входят в программу одной из партий. А во-вторых, экзит-полл проводится без всяких накидок и всяких брендов, и без упоминаний президента, тем более – социологи действуют без рекламы. Так что читайте закон Украины – любые публичные действия партий в день выборов, любые, являются скрытой агитацией на выборах", – считает журналист.

Кто заплатил за опрос

Политическая партия "Слуга народа" заявила, что сама оплатит проведение всеукраинского опроса Зеленского. В СН отметили, что считают такое решение законным, поскольку партия заключит договор с компанией, которая проводит социологические опросы.

Также "слуги" добавили, что все расходы, связанные с опросом, найдут отражение в отчете партии, который подается в Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе ответить на пять важных для общества вопросов.