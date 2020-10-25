Опрос Зеленского: какой формат и как проголосовать

В воскресенье, 25 октября, пройдет всеукраинский опрос, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

OBOZREVATEL решил пояснить, как именно будет проходить опрос, который пройдет параллельно с голосованием на местных выборах.

Как будет проходить

Непосредственный опрос будут проводить волонтеры без партийных символик. Они будут одеты в белые накидки с надписью "5 вопросов от президента".

Волонтеры должны стоять у избирательных участков и предлагать украинцам анкету с ранее озвученными главой государства вопросами. После заполнения анкеты человек должен опустить ее в соответствующий ящик.

Известно, что структура сети опроса будет включать областных, районных координаторов и волонтеров опроса. Обязанности каждого из них прописаны в обнародованном документе.

Что дальше

В Офисе президента Украины уже сообщили, что опрос Зеленского не будет иметь юридических последствий, а станет лишь одним из "инструментов демократии".

По мнению ОП, такая анкета позволит украинцам высказаться о том, что важно для нашего общества без "вмешательства ангажированных экспертов и политиков, склонных к манипуляциям".

При этом социолог Андрей Еременко пояснил, что опрос Зеленского не имеет отношения к социологии, а скорее несет политический контекст.

"Здесь, как я понимаю, кто желает, тот отвечает, соответственно – это искажает картинку, потому что подойдут не все, а только отдельные категории людей. Поэтому это не социологический опрос, а чисто политическая история", – отметил он.

Добавим, что согласно опубликованным результатам опроса, 41% украинцев не будут доверять результатам опроса президента. Всего 43% населения выразили свое доверие к опросу. При этом наибольший уровень доверия к опросу Зеленского выразили избиратели партии "Слуга народа" – 87% респондентов.

Кроме того, поровну опрошенных украинцев считают, что опрос президента это – "искреннее намерение" и "политическая технология" – по 44%.

Кто заплатит за опрос

Политическая партия "Слуга народа" заявила, что сама оплатит проведение всеукраинского опроса Зеленского. В СН отметили, что считают такое решение законным, поскольку партия заключит договор с компанией, которая проводит социологические опросы.

Также "слуги" добавили, что все расходы, связанные с опросом, найдут отражение в отчете партии, который подается в Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе ответить на пять важных для общества вопросов.