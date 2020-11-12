Опрос SOCIS подтвердил тенденции падения партии власти и успеха Порошенко

Партия "Слуга народа" пока сохраняет первое место в рейтингах на выборах в Верховную Раду, однако ее электоральная поддержка снижается, зато растет поддержка партия "Европейская солидарность". "ЕС" и Порошенко занимают второе место в парламентском и президентском рейтингах.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра SOCIS, проведенного после дня голосования на местных выборах 25 октября.

Согласно опросу, наибольшие шансы попасть в парламент имеют четыре партии.

"Слуга народа" получает 18,3% от всех опрошенных, "Европейская Солидарность" – 13,1%. На третьем месте "ОПЗЖ" – 11,4%, четвертая "Батьківщина" – 6,8%.

В президентском рейтинге высокие показатели имеют Владимир Зеленский и Петр Порошенко. В первом туре Зеленский получает 23,8% от всех респондентов, Петр Порошенко – 13%.

В президентском рейтинге высокие показатели имеют Владимир Зеленский и Петр Порошенко Опрос Центра SOCIS

Во втором туре за Зеленского готовы проголосовать 36% среди всех респондентов и 58% тех, кто пойдет на выборы и определился, за Порошенко – 26% от всех респондентов и 42% тех, кто пойдет на выборы и определился. По сравнению с показателями голосования во втором туре на президентских выборах в 2019 году поддержка Зеленского снизилась на 15%, поддержка Порошенко выросла на 18%.

Во втором туре за Зеленского готовы проголосовать 36%, за Порошенко – 26% Опрос Центра SOCIS

Результаты опроса COSIC демонстрируют тенденции, которые зафиксировал опрос, проведенный по заказу немецкого Фонда Конрада Аденауэра Центром Разумкова. Согласно ему, за партию "Слуга народа" на парламентских выборах готовы отдать свой голос 19% от всех опрошенных (28% тех, кто примет участие в выборах и определился). За "Европейскую Солидарность" – 13% (21%), "ОПЗЖ" – 12% (16,5%), ВО "Батькивщина" – 6% (8%).

За партию "Слуга народа" на парламентских выборах готовы отдать свой голос 19% от всех опрошенных, за "Европейскую Солидарность" – 13% Опрос Центра SOCIS

Президентские рейтинги от Центра Разумкова Владимир Зеленский – 21% от всех (31% тех, кто примет участие в выборах и определился). Петр Порошенко 14% (21%), Бойко – 12% (17%), Ю. Тимошенко – 6% (8%).

Падение партии "Слуга народа" также зафиксировал опрос КМИС, согласно которому партия Зеленского опустилась на третье место. На втором месте "Европейская Солидарность". Впрочем, первое место партии "ОПЗЖ" издание Лига связывает с тем, что заказчиком опроса КМИС являются структуры, близкие к одному из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Опрос SOCIS прошел 28 октября – 2 ноября 2020 года. Выборка репрезентирует взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий (НПКТ) на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Объем выборки: n = 2000 респондентов. Метод опроса: телефонный опрос (CATI) с использованием планшетов.