Опрос от Зеленского: в СМИ обнародовали формат проведения

"Всенародный опрос" от Владимира Зеленского на местных выборах 25 октября будут проводить волонтеры в белых накидках с надписью "5 вопросов от президента".

Эти и другие детали о формате его проведения раскрыло издание LB.ua, отметив, что получило данные из собственных источников. Информация представлена как скриншоты из презентации (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Согласно документу, в день выборов у избирательного участка будет стоять волонтер. Он будет давать гражданам, когда они будут выходить из участка, анкету с ранее озвученными главой государства вопросами.

Отмечается, что опрос исключает любую агитацию, его будут проводить исключительно среди желающих избирателей. После заполнения анкеты человек должен опустить ее в соответствующий ящик.

"Каждый волонтер одет в манишку, которая брендирована логотипом и названием опроса", – говорится в пояснении к проекту.

Известно, что структура сети опроса будет включать областных, районных координаторов и волонтеров опроса. Обязанности каждого из них прописаны в обнародованном документе.

Документ по опросу от Зеленского

Идея проекта "всенародного опроса"

Формат проведения опроса от Зеленского

Инструменты "всенародного опроса"

Принципы проведения "всенародного опроса"

Структура сети, которая будет проводить опрос от Зеленского на выборах

Детали относительно проведения "всенародного опроса"

Цели для районного координатора "всенародного опроса"

Цели для районного координатора

Цели для волонтера, который будет проводить опрос

Задачи волонтера, который будет проводить опрос

Задачи волонтера для проведения среди избирателей опрос от Зеленского

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