Опрос от Зеленского не является репрезентативным и не имеет юридической силы, – Гетманцев

Глава парламентского комитета налоговой, таможенной и финансовой политики от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что опрос от президента Владимира Зеленского на выборах не является репрезентативным.

То есть, по его словам, он не отражает реальную картину, а так власть просто пытается узнать мнение украинцев. Об этом нардеп сказал в комментарии журналисту OBOZREVATEL.

"Я не вижу ничего плохого в этом опросе. Он не имеет никакой юридической силы, он не является репрезентативным, но есть пожелание власти пообщаться таким образом с людьми", – отметил он.

При этом "слуга" признался, что на участке, где голосовал он, волонтеров с "5 вопросами" не было.

"На моем участке были дезинфекторы, расстояние, все было в пределах норм", – добавил он.

На счет явки избирателей нардеп выразил убеждение, что любые выборы, которые произошли по закону, нужно признать.

"Если человек не пришел на участок, это его выбор. Будем считаться с его мнением", – подытожил Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, всеукраинский опрос, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский, повлек череду скандалов. На выборах 25 октября украинцы массово отказывались принимать в нем участие, а некоторые, наоборот, смогли проголосовать по несколько раз. При этом волонтеры, которые его проводили, не были способны повлиять на нарушения.