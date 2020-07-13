Оппозиционер из РФ назвал самую слабую сторону Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский только через год пребывания на этом посту начал понимать, куда попал, но так и не осознал, с кем имеет дело в вопросах управления страной.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. По его словам, самая слабая сторона украинского президента – его кадровая политика.

"Он не верит людям, подозрительно к ним относится, боится привлекать сильных и опытных людей, которые могли бы как-то кардинально решать разные ситуации. Не только в политике, но и в экономике", – пояснил он.

Пономарев назвал "очень опасным экспериментом" Зеленского назначение в Исполнительный комитет реформ при президенте бывшего главы Грузии Михеила Саакашвили. При этом российский оппозиционер считает, что такой шаг может привести и к прорыву.

"Я Михеилу Николаевичу желаю всяческих успехов, отношусь к нему с огромным уважением. Он человек с огромной энергией и надеюсь, что его назначение, которое на месте Зеленского я бы воспринимал как опасное, приведет к осязаемым результатам", – подчеркнул экс-депутат.

Он отметил, что в Украине есть большое количество "людей попроще", которых можно было бы привлечь к работе и которые сильно помогли бы развитию страны.

"Но пока у Владимира Александровича есть большое желание назначать людей, которых он знает лично и которым доверяет по прошлой жизни. Уровень недоверия у него к окружающим довольно высок", – подытожил Пономарев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в парламенте Грузии заявили о намерении требовать от Украины разъяснений из-за последнего заявления главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили, в которой он назвал действующую власть Грузии "нелегитимной".