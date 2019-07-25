"Оппоблок": суд подтвердил победу Виктории Гриб над братом Медведчука

В Луганской области представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" продолжают затягивать процесс установления результатов голосования на 105 мажоритарном округе.

Согласно данным оригинала протокола здесь победила представительница "Оппозиционного блока" Виктория Гриб, а второе место занял брат Виктора Медведчука, представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Медведчук.

25 июля Новоайдарский районный суд рассмотрел иск Сергея Медведчука к участковым избирательным комиссиям №404 и 406. В исковых требованиях Медведчук просил суд установить массовые нарушения на избирательных участках во время подсчета голосов, а также несоблюдение процедур, установленных законом.

По результатам рассмотрения, суд отказал Медведчуку в удовлетворении его требований, чем подтвердил полное соблюдение процедуры во время подсчета голосов и отсутствие каких-либо нарушений во время составления протоколов о подсчете голосов и транспортировки их в ОИК. Решение суда подтверждает, что главы комиссий составили протокол согласно установленным законом нормам.

В Новоайдарском районном суде находятся на рассмотрении еще два аналогичных заявления Медведчука в отношении других участковой избирательных комиссий. Впрочем, по результатам их рассмотрения ожидается аналогичное решение.

Ранее на 105-м округе по инициативе Медведчука состоялся пересчёт голосов на участке №405. Согласно данным оригинала протокола здесь, как и на остальных участках, победила Виктория Гриб. В результате пересчета голосов первоначальные результаты голосования на данном участке подтвердились.

"Мы в очередной раз призываем Сергея Медведчука принять выбор людей, признать очевидную победу Виктории Гриб и отказаться от искусственного затягивания оформления результатов волеизъявления жителей округа", - сказано в сообщении пресс-службы "Оппозиционного блока".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!