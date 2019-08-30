"Оппоблок" пожаловался на нарушение прав в Раде

"Оппозиционный блок" пожаловался на то, что в первый день работы Верховной Рады Украины IX созыва были нарушены права семи законно избранных депутатов от политсилы.

Об этом сообщила пресс-служба "Оппоблока" на своей странице в Facebook. Так, группа из семи нардепов политсилы подала заблаговременно и в установленном порядке в аппарат ВРУ заявления относительно членства в комитетах Рады.

Они были отображены в рабочих материалах подготовительной депутатской группы, персональный состав комитетов был предварительно утвержден на заседании с участием представителей всех партий. А это в свою очередь отобразилось в проекте постановления ВРУ, поданного подготовительной группой к первому дню работы парламента нового созыва.

Верховная Рада Украины Vox Ukraine

Однако позже фамилии народных депутатов "Оппозиционного блока" без согласования с ними были исключены из проекта постановления, вынесенного на голосование в сессионный зал.

Произошло нарушение права нардепов работать в комитетах Рады, гарантированного Законами Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины", "О статусе народного депутата Украины" и "О комитетах Верховной Рады Украины", а также конституционного права избирателей, делегировавших власть народным депутатам "Оппоблока" на представление интересов в высшем законодательном органе.

Партия и ее представители в ВРУ обратились к руководству парламента с требованием разобраться в сложившейся ситуации.

"Надеемся, что новая Рада будет нацелена на конструктивную работу, а не постоянную конфронтацию с политическими оппонентами. Соответствующее заявление о совершении правонарушения руководством ВРУ направлено "Оппозиционным блоком" в Административный суд", – говориться в сообщении.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал