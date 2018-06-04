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"Оппоблок" готов начать переговоры с "ЛДНР"

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Представители "Оппозиционного блока" готовы провести прямые переговоры с Россией и представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом на согласительном совете Верховной Рады заявил сопредседатель парламентской фракции "Оппоблока" Юрий Бойко, передает ZN.ua.

"Мы считаем, что необходимы прямые переговоры на высшем уровне между сторонами конфликта - Украиной, Российской Федерацией и непризнанными республиками для того, чтобы достичь конечной цели – завершения войны", - сказал он.

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Напомним, ранее к прямым переговорам с террористами "Л/ДНР" призывал кум президента РФ Виктор Медведчук.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Юрий Бойко
Место
Украина
Объект
Оппозиционный блок
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