"Опора" заявила о низкой явке на местных выборах в Украине

Юрий Сергиенко Политика 17:40, 25.10.2020 Обновлено: 18:01, 25.10.2020

По данным гражданской сети "Опора", явка избирателей на местных выборах в Украине на 16:00 составила 27%.

Об этом в Facebook сообщила глава правления "Опоры" Ольга Айвазовская. Она уточнила, что в 2015 году в это же время явка составляла 36,2%.

"Явка на 16:00 по всей стране составляет 27%. Погрешность 0,84%. В это же время на местных выборах 2015 года явка была 36,2%", – написала она.

Facebook Ольги Айвазовской.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия обнародовала явку избирателей на местных выборах 2020 по состоянию на 13:00. В среднем она составляет 16% по Украине.

Такие же данные озвучили в партии "Слуга народа". В голосовании приняли участие 4,5 миллиона украинцев.

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