"Опора" и "Слуга народа" озвучили первые данные о явке на местных выборах в Украине

Карина Бондаренко Политика 14:15, 25.10.2020 Обновлено: 14:56, 25.10.2020

"Гражданская сеть "Опора" и партия "Слуга народа" озвучили первые данные о явке избирателей на местных выборах-2020 в Украине.

Активисты сообщили о 13,5% проголосовавших по состоянию на 12:00. В пресс-службе политсилы заявили о 14,5% явки на 13:00.

"По нашим подсчетам, по состоянию на 13:00 средняя явка избирателей по всей Украине составила 14,5%", – говорится в сообщении "Слуги народа".

Явка избирателей в Украине.
Слуга народа

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Хмельницком координатор гражданской сети "Опора", блогер Андрей Попик сумел семь раз подряд поучаствовать в опросе президента Украины Владимира Зеленского.

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Политика

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