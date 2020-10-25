"Опора" и "Слуга народа" озвучили первые данные о явке на местных выборах в Украине

"Гражданская сеть "Опора" и партия "Слуга народа" озвучили первые данные о явке избирателей на местных выборах-2020 в Украине.

Активисты сообщили о 13,5% проголосовавших по состоянию на 12:00. В пресс-службе политсилы заявили о 14,5% явки на 13:00.

"По нашим подсчетам, по состоянию на 13:00 средняя явка избирателей по всей Украине составила 14,5%", – говорится в сообщении "Слуги народа".

Явка избирателей в Украине. Слуга народа

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Хмельницком координатор гражданской сети "Опора", блогер Андрей Попик сумел семь раз подряд поучаствовать в опросе президента Украины Владимира Зеленского.