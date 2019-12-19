Опережает "Голос" и "Батьківщину": партия Порошенко больше других нарастила рейтинг

Партия "Европейская солидарность" больше других политических партий нарастила свой рейтинг за ноябрь 2019 года. Политсила закрепилась на втором месте предпочтений украинцев.

Как свидетельствуют данные общенационального исследования Центра "SOCIS", проведенного с 20 по 30 ноября 2019 года, рейтинг поддержки "Европейской солидарности" вырос на 2,4% по сравнению с предыдущим исследованием и составляет 11,1%.

Вместе с тем, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" также нарастила рейтинг по сравнению с опросом конца октября. Отметка выросла на 1,7%. Рейтинг "Батьківщины" вырос на 0,6%, партия "Голос" уменьшила свою поддержку на 0,8%.

У партии "Европейская солидарность" вырос рейтинг

Зато в партии "Слуга народа" произошло значительное снижение рейтинга.

В целом электоральные рейтинги других партий существенно не изменились и колеблются в пределах +/- 0,5%.

Данные общенационального исследования Центра "SOCIS"

Как писал OBOZREVATEL, народный депутат Ирина Геращенко назвала "Европейскую солидарность" наиболее целостной, идеологической, сплоченной и эффективной в нынешнем парламенте.

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