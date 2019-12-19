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19 декабря • обновлено в 14:54
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Опережает "Голос" и "Батьківщину": партия Порошенко больше других нарастила рейтинг

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Партия "Европейская солидарность" больше других политических партий нарастила свой рейтинг за ноябрь 2019 года. Политсила закрепилась на втором месте предпочтений украинцев.

Как свидетельствуют данные общенационального исследования Центра "SOCIS", проведенного с 20 по 30 ноября 2019 года, рейтинг поддержки "Европейской солидарности" вырос на 2,4% по сравнению с предыдущим исследованием и составляет 11,1%.

Вместе с тем, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" также нарастила рейтинг по сравнению с опросом конца октября. Отметка выросла на 1,7%. Рейтинг "Батьківщины" вырос на 0,6%, партия "Голос" уменьшила свою поддержку на 0,8%.

У партии "Европейская солидарность" вырос рейтинг

У партии "Европейская солидарность" вырос рейтинг

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Зато в партии "Слуга народа" произошло значительное снижение рейтинга.

В целом электоральные рейтинги других партий существенно не изменились и колеблются в пределах +/- 0,5%.

Данные общенационального исследования Центра "SOCIS"

Данные общенационального исследования Центра "SOCIS"

Как писал OBOZREVATEL, народный депутат Ирина Геращенко назвала "Европейскую солидарность" наиболее целостной, идеологической, сплоченной и эффективной в нынешнем парламенте.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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