А у меня плохие новости для наших малых фермеров и сельских жителей, которые обрабатывают землю для своих нужд. Избранные вами "слуги" придумали, как залезть к вам в карман и заставить вас таки продать вашу землю.

Представители СН, с Арахамией, и несколько нардепов группы "Довіра" придумали новый налог, который ляжет на плечи мелких фермеров. Теперь рядовой владелец пая будет обязан платить примерно 6000 гривен в год за свой пай, вне зависимости от того, получил он с него прибыль или нет. И главное, что эту инициативу нардепов поддерживает большой агробизнес. Почему? Все просто. Если у вас 4 гектара земли и вы пенсионер в селе, и для вас заплатить 6000 гривен налога за свой пай окажется невозможным, то единственным выходом будет продать землю. Поздравляю. СН с Зеленским таки хотят заставить продать селян свою землю. И теперь они для этого хотят принять соответствующий закон. Ну, не подонки? И что-то мне подсказывает, что большой агробизнес и был мотиватором этого законопроекта.

Согласно данным Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, около 7 миллионов украинцев, имеют земельные паи - в среднем около четырех гектаров на украинца. 4,7 миллиона владельцев паев является единоличниками - то есть обрабатывают свои паи самостоятельно. Остальные паи сдаются в аренду крупным агрофирмам или холдингам. И эти самые крупные агрохолдинги и агрофирмы не против захапать эту землю. Но учитывая, что собственники не хотят продавать или отдавать её в аренду, то их решили к этому подтолкнуть. И сделали это в иезуитском стиле.

В английском языке есть такой термин, как "land grab". Так называют феномен силового вытеснения мелких фермеров с их земли крупными агрокомпаниями. У нас это называется "отжим земли". И уже понятно, что таким образом будут системно "отжимать" землю у единоличников.

С законопроектом и его лоббистами можно ознакомиться ниже. Скорее всего, что они не писали этот законопроект, а получили его от больших агронохолдингов. Но они готовы отработать 30 серебренников и предать своих доверчивых избирателей, которые не дождались "конца эпохи бедности", а в ближайшее время дождутся "конца эпохи владения землей".

Ещё одна вишенка на торте - это докладчик законопроекта. Это Марьян Заблоцкий. Чуть более года назад Всеукраинський аграрный совет, который объединяет представителей среднего и малого агробизнеса Украины, призвал президента Владимира Зеленского не брать в избирательный список "Слуги народа" Марьяна Заблоцкого - докладчика по этому закону. Уже тогда его обвиняли в связях с владельцами агрохолдинга "Кернел", который владеет земельным банком в полмиллиона гектаров и в регулярном лоббировании выгодных холдингу законопроектов.

Обратите внимание, что в то время, когда правительства многих государств по всему миру думают, как поддержать малый бизнес в условиях пандемии и создают для них специальные условия, чтобы помочь им выжить, то в Украине фактически хотят убить предпринимательскую инициативу на селе и помочь укрупнению именно больших агрохолдингов.

И хотя формально новый налог и будет распространяться на всех, но агрофирмы и холдинги его фактически не будут платить. Эксперты указывают на то, как выписаны нормы закона. И тут СН с особым цинизмом прописал условие при котором этот налог агрофирмам и холдингам

платить не придётся, если другие налоги составляют более 1500 гривен с гектара. А учитывая, что сумма всех налогов юрлиц, включая НДС, обычно составляют более 1500 гривен в пересчете с гектара, то платить им по законопроекту № 3131 ничего дополнительно не придется. Так и будет после принятия этого закона. И при всем моем сочувствии к малым фермерам и собственникам паев, я все же хочу напомнить им, что это они привели к власти СН, который теперь этих фермеров пытается лишить земли. Вот такие "слуги" у украинцев. И если молчать, то операция "отжим земли" пройдёт у "слуг" успешно.

СН видимо устал танцевать на граблях и хочет станцевать на вилах. Пока они все делают для этого.

http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=68259

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