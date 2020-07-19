Поступила информация, что Зеленский в ближайшие дни уйдет в отпуск и проведет его в резиденции острова Бирючий. Это резиденция, которую предыдущие президенты практически не посещали, и которая должна использоваться по-другому… По крайней мере, когда Зеленский шёл на выборы, то обещал, что в таких резиденциях будут жить дети.

Но дело даже не в этом. В ближайшие дни в Крым собирается другой Володя - который Путин. Вместе с ним оккупированный полуостров должен посетить и автор вчерашней "предъявы" украинскому президенту Кадыров.

Одновременно в Крыму подразделениями материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов активизирована прокладка трубопровода, предназначенного для снабжения полуострова водой.

Запомните: в России НИЧЕГО и НИКОГДА не происходит и не заявляется просто так, без ведома кремлёвского божка.

Гипотетически соединяя указанные события, можно предположить, что в акватории Чёрного моря (скорее всего, на плавсредстве) может состояться сепаратная встреча украинского и российского президентов с широкой повесткой дня: от водоснабжения Крыма до урегулирования на Донбассе. А заявления Кадырова, Глазьева и Пушкова - артиллерийская подготовка и психологическое давление на Зе.

В отличие от многих, я не верю, что Зе - откровенный предатель и марионетка Путина. Но то, что последний по-максимуму использует наивность и неопытность нашего потерпевшего, влияние на него Ермака (этот точно на коротком поводке у Москвы), а также его ненависть к Порошенко, у меня сомнений не осталось.

Состоится встреча или нет - не знаю. Но мой опыт подсказывает, что такое количество совпадений и косвенных фактов может свидетельствовать только об одном: намечается сепаратный сговор Зе и Пу, который заранее был подготовлен Ермаком и Козаком. А то, что (якобы) их переговоры зашли в тупик, свидетельствует лишь о тщательной информационной завесе этого кейса.

Дополнительная информация, подтверждающая эти умозаключения, продолжает поступать. Постараюсь держать в курсе.