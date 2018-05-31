Операция "Бабченко": в США предупредили Украину о серьезных последствиях

Спецоперация Службы безопасности по инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко может иметь негативные последствия для украинской власти.

Об этом заявил бывший высокопоставленный чиновник Минобороны США и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер в интервью "Голосу Америки".

В частности, по его словам, проведенная правоохранителями спецоперация может привести к долговременным последствиям, которые касаются доверия к СБУ и в целом к институтам правительства.

"Отныне люди будут сомневаться. К сожалению, в следующий раз, когда случится трагедия, и журналист или диссидент будет убит, каждый возьмет паузу и задумается, является ли эта новость правдивой. И это прискорбное следствие в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Карпентер.

Он пояснил, что Россия тем временем несомненно будет активно использовать эту ситуацию и ставить под сомнение вообще правдивость западных источников информации.

И это при том, что сейчас доверие к СМИ и медиа в мире падает, поэтому такие действия сейчас являются особо опасными.

Также экс-чиновник выразил надежду, что представители СБУ благодаря своим действиям действительно собрали достаточно улик против заказчиков и исполнителей этого преступления.

"Если это действительно был единственный способ, чтобы сохранить жизнь человека и поймать потенциального убийцу, тогда эта ситуация имеет какую-то меру оправдания. Но надо задаться вопросом, это был единственный способ так поступать? И очевидно, введение в заблуждение СМИ всегда имеет свою цену. Это не сходит с рук, и в данной ситуации это с рук не сойдет", - подытожил Карпентер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист нашел оригинал "сценария убийства" Бабченко, которое оказалось инсценировкой.