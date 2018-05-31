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Операция "Бабченко": в США предупредили Украину о серьезных последствиях

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Спецоперация Службы безопасности по инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко может иметь негативные последствия для украинской власти.

Об этом заявил бывший высокопоставленный чиновник Минобороны США и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер в интервью "Голосу Америки".

В частности, по его словам, проведенная правоохранителями спецоперация может привести к долговременным последствиям, которые касаются доверия к СБУ и в целом к институтам правительства.

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"Отныне люди будут сомневаться. К сожалению, в следующий раз, когда случится трагедия, и журналист или диссидент будет убит, каждый возьмет паузу и задумается, является ли эта новость правдивой. И это прискорбное следствие в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Карпентер.

Он пояснил, что Россия тем временем несомненно будет активно использовать эту ситуацию и ставить под сомнение вообще правдивость западных источников информации.

И это при том, что сейчас доверие к СМИ и медиа в мире падает, поэтому такие действия сейчас являются особо опасными.

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Также экс-чиновник выразил надежду, что представители СБУ благодаря своим действиям действительно собрали достаточно улик против заказчиков и исполнителей этого преступления.

"Если это действительно был единственный способ, чтобы сохранить жизнь человека и поймать потенциального убийцу, тогда эта ситуация имеет какую-то меру оправдания. Но надо задаться вопросом, это был единственный способ так поступать? И очевидно, введение в заблуждение СМИ всегда имеет свою цену. Это не сходит с рук, и в данной ситуации это с рук не сойдет", - подытожил Карпентер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист нашел оригинал "сценария убийства" Бабченко, которое оказалось инсценировкой.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Темы
Покушение на Аркадия БабченкоРоссийско-украинский конфликт
Персона
Аркадий Бабченко
Место
Украина
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