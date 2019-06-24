"Опасный прецедент": стало известно, чем грозит возвращение России в ПАСЕ

Возвращение России в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) – это опасный прецедент, который Москва может использовать, чтобы избавиться от европейских санкций.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Андрей Каракуц.

По его словам, само по себе возвращение российской делегации права голоса в ПАСЕ не приведет к отмене санкций.

"Снимать санкции ЕС не будет, потому что они привязаны к Минским соглашениям. Тем не менее, это действительно опасный прецедент: что санкции могут быть отозваны с учетом каких-то юридических резолюций и т.д.", – объяснил Каракуц.

Он отметил, что Россия может инициировать выполнение части Минских соглашений (например, прекращение огня), а затем использовать это для ослабления "санкционного зажима".

Эксперт напомнил, что РФ уже сформировала свою делегацию в ПАСЕ. В частности, в нее вошли 4 депутата, на которых наложены персональные санкции ЕС.

"Существует также возможность, что в делегацию будут включены депутаты, избранные в аннексированном Крыму", – добавил он.

Также Каракуц объяснил, почему на возвращении РФ в Ассамблею настаивают Германия и Франция.

"В среду (26 июня. – Ред.) будут выбирать генерального секретаря Совета Европы и судей в Европейский суд по правам человека. По внутренним правилам, по уставу ПАСЕ, как раз нужно, чтобы российская делегация голосовала. Потому что если эти должности будут выбраны без участия РФ, то Путин и Москва, без сомнения, будут оспаривать легитимность этого органа и этих учреждений в целом", – рассказал эксперт.

Кроме того, уточнил он, в Берлине и Париже опасаются, что если РФ не будет выбирать судей в Европейский суд по правам человека, то сможет окончательно выйти из этого механизма.

"И российские граждане не смогут подавать иски в этот орган. А Россия по количеству исков (в ЕСПЧ. – Ред.) – первая страна в Европе", – подчеркнул Каракуц.

Летняя сессия ПАСЕ обещает быть жаркой twitter.com/PACE_News

Как сообщал OBOZREVATEL:

В апреля 2014 года ПАСЕ осудила Россию за аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины и ввела санкции против РФ, лишив россиян права голоса. Из-за этого российская делегация прекратила участие в работе ПАСЕ.

17 мая 2019 года комитет министров Совета Европы поддержал позицию, что все страны-члены, в том числе Россия, должны голосовать на выборах нового генсека в июне. Украина голосовала против этого решения и считает его позорным и спорным.

24 июня в Страсбурге стартовала летняя сессия ПАСЕ. На ней депутаты могут принять решение, которое приведет к возвращению российской делегации.

Глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что пойти сейчас на уступки РФ означает принять российский шантаж, что может закончиться существенным подрывом доверия к организации.

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