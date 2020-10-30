Опасный прецедент: президент теперь сможет безосновательно распускать парламент?
"Роспуск" Конституционного суда Верховной Радой или Президентом может происходить только так:
Изменение Конституции Украини;
Принятие соответствующего спецзакона;
Роспуск нынешнего состава КС.
Все другие сценарии - ПОПУЛИЗМ, который будет очень дорого стоить Украине!
Слуги народа!
Вы создаете опасный прецедент!
Завтра Зеленского будет не на своей должности ... Он не вечен ...
Завтра "Слуг народа" не будет в парламенте ... Вы не вечные ...
Придет другой президент.
И вы даете ему в руки возможности:
безосновательно распускать парламент;
проводить фейковые опрос с вопросами явно не про каннабис;
распустить ваш вновь "честный, порядочный, некоррупционный Конституционный суд".
И он это будет делать. Потому что ВЫ СОЗДАЛИ ПРЕЦЕДЕНТ!!
ДумайТЕ!
И не о своих рейтингах, а о стране, которую вы оставите после себя!!
Популисты хреновы ....