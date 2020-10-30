"Роспуск" Конституционного суда Верховной Радой или Президентом может происходить только так:

Изменение Конституции Украини;

Принятие соответствующего спецзакона;

Роспуск нынешнего состава КС.

Все другие сценарии - ПОПУЛИЗМ, который будет очень дорого стоить Украине!

Слуги народа!

Вы создаете опасный прецедент!

Завтра Зеленского будет не на своей должности ... Он не вечен ...

Завтра "Слуг народа" не будет в парламенте ... Вы не вечные ...

Придет другой президент.

И вы даете ему в руки возможности:

безосновательно распускать парламент;

проводить фейковые опрос с вопросами явно не про каннабис;

распустить ваш вновь "честный, порядочный, некоррупционный Конституционный суд".

И он это будет делать. Потому что ВЫ СОЗДАЛИ ПРЕЦЕДЕНТ!!

ДумайТЕ!

И не о своих рейтингах, а о стране, которую вы оставите после себя!!

Популисты хреновы ....