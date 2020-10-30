Опасный прецедент: президент теперь сможет безосновательно распускать парламент?

Павел Розенко Политика 09:50, 30.10.2020

"Роспуск" Конституционного суда Верховной Радой или Президентом может происходить только так:

  • Изменение Конституции Украини;

  • Принятие соответствующего спецзакона;

  • Роспуск нынешнего состава КС.

Все другие сценарии - ПОПУЛИЗМ, который будет очень дорого стоить Украине!

Слуги народа!

Вы создаете опасный прецедент!

Завтра Зеленского будет не на своей должности ... Он не вечен ...

Завтра "Слуг народа" не будет в парламенте ... Вы не вечные ...

Придет другой президент.

И вы даете ему в руки возможности:

  • безосновательно распускать парламент;

  • проводить фейковые опрос с вопросами явно не про каннабис;

  • распустить ваш вновь "честный, порядочный, некоррупционный Конституционный суд".

И он это будет делать. Потому что ВЫ СОЗДАЛИ ПРЕЦЕДЕНТ!!

ДумайТЕ!

И не о своих рейтингах, а о стране, которую вы оставите после себя!!

Популисты хреновы ....

Комментировать
Политика

Смотрите также

Зеленский потребовал уволить весь состав Конституционного суда. Законопроект

Противник обстреливает наши позиции: ВСУ отвечать запрещено

СМИ нашло у мужа-пенсионера судьи КС квартиру в Киеве за 13 млн гривен

В ЕС после решения КСУ заговорили об отмене безвиза: СМИ показали документ

На Донбассе убили двух воинов, еще трое – ранены: Украина срочно созвала подгруппу ТКГ