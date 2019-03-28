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Опаснее, чем Brexit: ЕС предупредили об угрозе на выборах Украины

1.6тЧитать материал на украинском

Европа не должна терять интереса к итогам как президентских, так и парламентских выборов в Украине. Ведь если на них случится реванш пророссийских сил, то по Западу это ударит еще сильнее, чем Brexit в Великобритании или протесты "желтых жилетов" во Франции.

Такое мнение выразил экономист и социолог Владислав Иноземцев в статье для The Independent, перевод которой опубликовал Укринформ.

"Выборы 2019 — как президентские выборы в марте и апреле, так и парламентские выборы, запланированные на октябрь — могут стать первыми с 2010 года, которые просигнализируют, что Украина теряет проевропейский импульс и может вернуться к своего рода "примирению" с Россией. Хотя нет откровенно пророссийских кандидатов, которые могут попасть во второй тур выборов, и российская пропаганда официально запрещена в Украине, но Кремль делает ставку на различные тактики и может выиграть", — предупредил он.

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Иноземцев отметил, что сейчас Кремль активно пытается остановить дальнейшее движение к европеизации Украины, действуя почти незаметно — используя достоинства свободного и демократического общества с целью вернуть Украину к авторитарному и олигархическому прошлому.

И в свете этих событий Запад должен не только признать, что украинская политика является важной игрой, но и активно участвовать в ней. Ведь победителем может оказаться либо Европа, либо Россия.

"Если проевропейские голоса в Украине в конечном итоге утихнут, а российские имперские замашки возродятся, Европа предстанет перед гораздо большими вызовами, чем могут создать Brexit или "желтые жилеты", — предостерегает Иноземцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, фракция ЛДПР скандального Владимира Жириновского внесла в нелегитимную Госдуму России проект заявления "О непризнании итогов выборов президента Украины". Нелепая инициатива политика страны-агрессора вызвала восторг у кремлевских пропагандистов и рассмешила украинскую общественность.

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Персона
Владислав Иноземцев
Место
Украина
Тег
Европейский Союз
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Если конфликт между Европой и Россией на почве Украины устаканится, то от того выиграют все! Европейские производители смогут вернуться на российский рынок, а инвесторы получат возможность для инвестирования. Ну а Украина как минимум вернёт себе статус и доходы от транзита. Так же сможет открывать у себя производства, ориентированные в обе стороны. А рассуждения Иноземцева для дебилов с мозгом, сдавленным кастрюлей!
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