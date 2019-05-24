"Опасен для России": раскрыты нюансы о новом начальнике Генштаба 

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак представляет опасность для России.

Об этом заявил командир батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко в интервью "Апострофу", отметив, что волна негатива, которая поднялась в связи с назначением Хомчака на должность начальника Генштаба, была инспирирована из РФ.

"Против Хомчака на протяжении 4,5 лет велась информационная война. Россия ведь продолжает воевать как в целом против Украины, так и против отдельных военачальников, которые представляют для них наибольшую опасность. Генерал Хомчак один из таких людей", - подчеркнул Власенко.

Руслан Хомчак Facebook Степана Полторака

Также издание сообщает, что в карьере Руслана Хомчака был громкий скандал, связанный с добровольческим батальоном "Айдар" (сейчас 24-й отдельный штурмовой батальон Сухопутных войск ВСУ).

По данным СМИ, суть скандала в том, что Хомчак отказался вооружать "айдаровцев" в самые горячие дни противостояния с Россией, да еще и запрещал добровольцам вести боевые действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский пояснил, почему назначил Хомчака, участвующего в боях за Иловайск, начальником Генштаба. По его словам, ВСУ должны стать в один уровень с лучшими армиями мира.

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