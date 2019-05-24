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"Опасен для России": раскрыты нюансы о новом начальнике Генштаба 

1.4тЧитать материал на украинском

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак представляет опасность для России.

Об этом заявил командир батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко в интервью "Апострофу", отметив, что волна негатива, которая поднялась в связи с назначением Хомчака на должность начальника Генштаба, была инспирирована из РФ.

"Против Хомчака на протяжении 4,5 лет велась информационная война. Россия ведь продолжает воевать как в целом против Украины, так и против отдельных военачальников, которые представляют для них наибольшую опасность. Генерал Хомчак один из таких людей", - подчеркнул Власенко.

Руслан Хомчак

Руслан Хомчак

Facebook Степана Полторака

Также издание сообщает, что в карьере Руслана Хомчака был громкий скандал, связанный с добровольческим батальоном "Айдар" (сейчас 24-й отдельный штурмовой батальон Сухопутных войск ВСУ).

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По данным СМИ, суть скандала в том, что Хомчак отказался вооружать "айдаровцев" в самые горячие дни противостояния с Россией, да еще и запрещал добровольцам вести боевые действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский пояснил, почему назначил Хомчака, участвующего в боях за Иловайск, начальником Генштаба. По его словам, ВСУ должны стать в один уровень с лучшими армиями мира.

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Mega Death
Mega Death
Кого может напугать армия алкашей и наркоманов? Бармалеи в Сирии и то серьёзней , чем это тупое хуторянское быдло ))) При первом же серьезном шухере, хохложопые проститутки разбегутся кто куда - половина в плен побежит сдаваться, а другая по схронам прятаться. Р.S. При современном вооружении России даже границу переходить не требуется, чтоб начать хохложопых с землёй ровнять
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