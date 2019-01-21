Жители Донбасса жалуются на пытки – представитель ООН

В программе "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV заместитель председателя Мониторинговой миссии ООН в Украине Бенджамин Моро рассказал о ситуации с правами человека в нашей стране.

- Попова: Бенджамин, в Украине работает ряд общественных организаций, специализирующихся на контроле соблюдения прав человека и свободы слова. Как вы сотрудничаете с этими общественными организациями?

- Моро: Действительно, Мониторинговая миссия ООН по правам человека сотрудничает с широким кругом общественных организаций в Украине. Мы часто проводим встречи, чтобы обмениваться информацией. Преимущественно это вопросы защиты и поддержки прав человека.

- Попова: Чувствуете ли вы какое-то сопротивление или сокрытие информации о правах человека со стороны государственных институций, и насколько это влияет на вашу работу?

- Моро: Наша миссия имеет особую методологию сбора информации. Мы общаемся с жертвами и свидетелями нарушений прав человека. На территории, контролируемой правительством, мы имеем доступ к любым местам, к которым хотим, у нас полная свобода передвижения.

У нас регулярно проходят встречи с представителями власти, в частности прокуратуры, полиции, обсуждаем полученные факты, наши рекомендации, этот диалог постоянно продолжается, он открытый и конструктивный.

Что же касается территории по ту сторону от линии столкновения, то Мониторинговая миссия ООН по правам человека там присутствует...

- Попова: Кстати, сколько ваших представителей работает на оккупированных территориях Донбасса?

- Моро: На территориях самопровозглашенной "Донецкой республики" и самопровозглашенной "Луганской республики", в обоих городах, в Донецке и Луганске, работают около 15-ти наших сотрудников. Они там осуществляют мониторинг ситуации с правами человека. Поэтому, еще раз подчеркиваю, на территории, подконтрольной правительству, у нас есть полный доступ и сотрудничество. И мы также находимся и работаем в Донецке и Луганске. Украинская власть ведет с нами постоянный диалог.

Конечно, порой нам хочется, чтобы проблемные вопросы, связанные с правами людей, решались быстрее, но, как вы понимаете, это требует времени. Это процесс, к которому нужно постоянно прилагать усилия.

- Попова: Недавно вы представили свой последний отчет за 2018 год в Украине. Что главное в этом отчете?

- Моро: Да, действительно, Мониторинговая миссия ООН по правам человека представляет публичные доклады каждые три месяца. Я должен сказать, что есть целый ряд вопросов, которые мы освещаем, и ситуация вокруг которых не изменилась. Например, вопрос ответственности. До сих пор есть безнаказанность за нарушение прав человека в стране, и наша мониторинговая миссия призывает к систематическому расследованию случаев нарушения прав человека.

Также, как вы знаете, мы ведем учет жертв среди гражданского населения. За последние три месяца 2018-го мы задокументировали 50 случаев жертв: 14 гражданских были убиты, 36 – ранены. Этот показатель уменьшился на 50 процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом. И это также меньше, если сравнивать с аналогичным периодом в 2017 году. То есть это положительная динамика, количество жертв среди гражданского населения уменьшается, но, как мы говорим, одна смерть – это уже много.

Один и из положительных моментов в этом контексте – это то, что в Министерстве обороны создана Группа по предотвращению потерь среди гражданского населения, которая занимается этим вопросом. Поэтому мы верим, что благодаря в том числе и этим мерам количество жертв будет уменьшаться.

- Попова: То есть эти цифры также включают данные по оккупированным территориям, правильно я понимаю?

- Моро: Как вы знаете, Мониторинговая миссия ООН по правам человека фиксирует факты нарушений с обеих сторон линии столкновения. То есть те данные, которые я предоставил, также касаются территории по обе стороны от линии столкновения. Другой вопрос, который является одним из ключевых, это влияние вооруженного конфликта на экономические и социальные права. И хотя количество жертв уменьшается, экономическая ситуация для населения ухудшается, по обе стороны линии столкновения. Еще один важный вопрос – это доступ к пенсиям тех людей, которые живут за линией столкновения. Мы постоянно призываем представителей власти упростить процедуру получения пенсий для людей, живущих по ту сторону от линии столкновения.

Также хотел бы остановиться на практике, которая продолжается. Это применение пыток. Мы продолжили документировать и сообщать о случаях жестокого обращения и пыток с обеих сторон линии столкновения.

Что еще надо отметить, когда мы говорим о выводах нашего доклада, это притеснение гражданского пространства. Я уверен, мы еще вернемся к этому во время интервью. За те три месяца мы задокументировали 59 нарушений прав человека, когда речь шла о нападениях на журналистов, представителей меньшинств, а также общественных активистов. Эти факты очень тревожные, и мы призываем представителей власти публично осуждать подобные случаи. И, конечно же, открывать дела, начинать расследование.

- Попова: Спасибо, что Вы вспомнили об украинских правоохранительных органах. Потому что, в принципе, обычно на такие выпуски мы приглашаем Министерство внутренних дел. К сожалению, они сперва согласились, но, когда мы направили им запрос с перечнем вопросов, в частности, о нападениях на активистов, они, к сожалению, отказались приходить на эту программу. Поэтому мы будем говорить только с общественными активистами, которые занимаются вопросом прав человека. Вы сказали о пытках, в том числе на украинской территории. Что вы имели в виду?

- Моро: Как я уже говорил, мы фиксируем случаи пыток с обеих сторон линии столкновения. Почти ежедневно наши сотрудники посещают места содержания под стражей на территории, подконтрольной правительству. Кроме того, мы общаемся и с бывшими задержанными, которые возвращаются из мест лишения свободы на территории, контролируемой вооруженными группами – самопровозглашенной "Донецкой республики" и самопровозглашенной "Луганской республики". Мы общаемся с этими людьми, уже на территории, подконтрольной правительству. Они рассказывают, через что они прошли, в том числе о случаях жестокого обращения и пыток. Мы задокументировали такие случаи. Опять же, с обеих сторон линии столкновения.

- Попова: И вы включаете эту информацию в ваш отчет? То есть данные по каждому случаю можно прочитать в отчете?

- Моро: Да, определенные случаи детализированы в докладе, и вся эта информация там присутствует.

- Попова: В этот предвыборный период как вы относитесь к ситуации со свободой слова? Часть общественных организаций делает индекс физической безопасности журналистов. Что вы вообще можете сказать о свободе слова, прав журналистов и расследованиях по нападениям на сотрудников СМИ?

- Моро: Мониторинговая миссия ООН по правам человека внимательно следит за соблюдением свободы высказываний, свободы медиа. В нашем докладе есть специальный раздел, посвященный, как мы его называем, гражданскому или демократическому пространству. Что мы заметили – это увеличение количества жестоких и дерзких нападений на журналистов и общественных активистов. За отчетный период мы отметили рост таких случаев на 31%, если сравнить с последним отчетным периодом.

Наша позиция здесь, собственно, неизменна – мы призываем представителей власти публично осуждать подобные атаки на представителей медиа, правозащитников и общественных активистов. И мы также призываем систематически проводить расследования, быстро реагировать на такие случаи. Необходимо, чтобы нарушители были привлечены к ответственности. Это очень важно.

- Попова: Как приближение избирательных кампаний повлияет на ситуацию с правами человека, на ваш взгляд?

- Моро: Одно из направлений нашей деятельности, как я сказал, сосредоточено вокруг гражданского пространства. То есть мы следим за ситуацией возможностей реализации свободы объединений, свободы мирных собраний, свободы слова, свободы СМИ. И действительно, в предвыборный период крайне важно поддерживать и гарантировать все эти свободы. Как я уже отмечал, мы зафиксировали нападения на активистов. Два человека умерли. Я хотел бы вспомнить Николая Бычко и Екатерину Гандзюк. Это действительно важно в период приближения выборов гарантировать каждому и каждой право на свободное выражение взглядов.

В случае совершения нападений, еще раз отмечу, должно быть расследование, и виновные должны понести ответственность. Если царит атмосфера безнаказанности, это стимул для нарушителей. Поэтому сигнал, который должен идти от власти – привлечение виновных к ответственности.

- Попова: У нас еще один гость, который присоединится к нашему эфиру, это Председатель центра информации о правах человека Татьяна Печончик. Татьяна, привет.

- Печончик: Добрый день.

- Попова: Татьяна, скажите, пожалуйста, как вы сотрудничаете с Мониторинговой миссией ООН, и какие у вас есть данные за последние месяцы по соблюдению прав человека в Украине?

- Печончик: Наша организация работает на материковой подконтрольной правительству части Украины, но также мы мониторим и документируем ситуацию в Крыму, где не может работать Мониторинговая миссия ООН. И мы каждый квартал встречаемся с Мониторинговой миссией, где имеем возможность передавать информацию, которую мы собрали и задокументировали как здесь, на свободной территории, так и на оккупированной, для того, чтобы Миссия могла также эти данные задокументировать и включить в свои квартальные доклады.

- Попова: Татьяна, я слышала, что вы также делаете отчет по Крыму?

- Печончик: Да, собственно, недавно мы представили в Киеве доклад Международной миссии Домов прав человека, которая ездила в оккупированный Крыму, они были там в сентябре, задокументировали, собрали огромное количество информации. Они за 4 дня провели 20 встреч с более 50 людьми – это родственники политзаключенных, жены, журналисты, активисты, правозащитники, юристы, сейчас в Крыму. При этом они встречались не только с проукраинскими, крымско-татарскими активистами, но и с теми, кто поддерживал оккупацию, а теперь также подвергается разнообразным ограничениям и преследованиям за свою деятельность, например, против коррупции в Крыму и др.

Ранее доклад также был представлен в Тбилиси, в Берлине и в Женеве. Затем планируем повезти ее на зимнюю сессию в ПАСЕ в январе, которая будет в Страсбурге.

- Попова: Татьяна, скажите, а из ваших отчетов за этот год, какая разница с предыдущими годами? Что вы можете сказать, уменьшилось или увеличилось количество? Какие изменения произошли?

- Печончик: Мы видим, собственно, по нашей работе, что уровень репрессий в Крыму не снижается, но видоизменяются формы и методы этих репрессий. Так, если, например, в первые годы оккупации были применены более силовые методы, было очень много преступлений с участием парамилитарной группы "Самооборона" (ни одно из которых, кстати, не расследовано и не наказано там оккупационными властями), то сейчас оккупационная власть использует так называемые "правовые" инструменты. То есть это суды, полиция, прокуратура для преследования инакомыслящих, несогласных людей.

Россия систематически и методично использует свое антитеррористическое и антиэкстремистское законодательство, именно для того, чтобы преследовать людей, которые не поддерживают оккупацию, относящихся к определенным религиозным группам, преследуемых на территории РФ и в оккупированном ею Крыму.

- Попова: Скажи, Татьяна, а изменения по украинской территории какие-то есть?

- Печончик: Да, наша организация на подконтрольных территориях занимается мониторингом ситуации с общественными активистами, и, собственно, мы видим рост количества нападений на этих активистов, особенно течение последнего 2018-го года. Например, мы задокументировали в период Евромайдана около 10 убийств, которые могут быть связаны с общественной деятельностью людей, с деятельностью в защиту прав человека, и 5 из них произошли в течение последнего года.

То же мы видим и по физическим нападениям, поджоги машин, избиения, и, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что подавляющее большинство этих нападений не расследуются эффективно, только раскручивает этот маховик.

- Попова: Спасибо. Ты хочешь обратиться к Бенджамину, возможно? Бенджамин, хотите ли вы обратиться к Татьяне?

- Моро: Мы с Татьяной постоянно общаемся по нашей работе. Мы очень ценим сотрудничество с ее организацией. Работа Центра информации о правах человека критически важна для защиты и поддержки прав человека, особенно в отношении Крыма.

- Попова: Татьяна, спасибо за вашу работу. И спасибо, что присоединились к нашей программе.

Относительно Крыма и Донбасса, в условиях воздействия государства-агрессора России, существуют ли механизмы получения объективной информации, и вообще, что можно сделать, чтобы защитить заключенных и тех людей, которые подвергаются пыткам?

- Моро: Как вы знаете, мониторинговая миссия ООН по правам человека осуществляет мониторинг и публично докладывает о ситуации с правами человека в Крыму с марта 2014 года. В то же время, с марта 2014 года Миссия не имеет доступа к Крыму. Поэтому мы ввели специальную систему мониторинга, чтобы иметь возможность собирать необходимую информацию. Это – удаленный мониторинг. Мы имеем сеть контактов – это и контакты общественных организаций, ведущих работу по Крыму. Например, мы слышали сегодня Татьяну из Центра информации о правах человека. Также мы имеем контакты непосредственно в Крыму. Например, мы общаемся с родственниками тех людей, которые были задержаны. Мы также общаемся с адвокатами.

Кроме того, у нас есть команда в Одессе, и коллеги регулярно совершают визиты на административную границу с Крымом, и там общаются с людьми, которые пересекают эту границу, в обе стороны. Также на материковую Украину приезжают крымские татары, и мы также общаемся с ними. Поэтому у нас есть различные источники. Опираясь на них, мы предоставляем точную и достоверную информацию о ситуации с правами человека в Крыму.

Как мы помогаем людям? Мы сообщаем о ситуации в Крыму каждые три месяца в нашем квартальном докладе. Кроме того, как вы знаете, Мониторинговая миссия ООН по правам человека подготовила два тематических доклада о ситуации с правами человека в Крыму. Эти доклады содержат детальное отображение ситуации, а также предоставляют конкретные рекомендации для Российской Федерации, которая является оккупационным государством в Крыму, а также для международного сообщества и правительства Украины. Рекомендации предоставляются с целью улучшения ситуации с правами человека в Украине.

- Попова: Дипломатические ведомства ряда европейских стран и вы также почти на каждом выступлении, которые у нас были относительно свободы слова, вспоминаете пресловутый сайт "Миротворец", почти в каждом своем отчете. Что именно ваша Миссия видит опасного в этом сайте, и что она рекомендует правительству Украины сделать с ним?

- Моро: Позиция Мониторинговой миссии по правам человека по сайту "Миротворец" очень четкая. И мы неоднократно публично высказывали позицию ООН по этому веб-сайту. Прежде всего, размещение информации о человеке без его согласия является нарушением права на частную жизнь.

Во-вторых, на этом сайте людей публично обвиняют в определенных преступлениях или нарушениях. Это является нарушением принципа презумпции невиновности. Поэтому мы неоднократно призывали Национальную полицию начать расследование.

В настоящее время нам хорошо известно, что прогресса в расследовании не достигнуто. Поэтому мы вновь призываем Национальную полицию эффективно и немедленно расследовать эту ситуацию. Это первое. Кроме того, до сих пор на этом сайте есть имена и данные многих людей. Мы призываем тех людей, которые были внесены в списки этого сайта, идти в полицию и лично заявлять об этих случаях. В качестве резюме: очень важно, чтобы правоохранительные органы обеспечили быстрое расследование.

- Попова: Но в Украине есть даже министры, которые, по меньшей мере, на словах, поддерживают этот сайт.

- Моро: Во всех частях Украины есть свои вызовы по правам человека. И мы как Мониторинговая миссия по правам человека, конечно, обращаем внимание на все такие вызовы, и продолжаем настаивать, снова и снова, на наших рекомендациях. Есть только один путь к решению этих вопросов – провести немедленное расследование.

- Попова: насколько, на ваш взгляд, украинское общество научилось эффективно отстаивать свои права?

- Моро: Я думаю, что гражданское общество в Украине является очень мощным, и мы поддерживаем его развитие и деятельность. Как по мне, движение за права людей в Украине действительно сильное, и оно быстро развивается. Но в то же время, как уже упоминали сегодня, мы вступаем в предвыборный период. И если общественные активисты будут свободно говорить, их работа будет объективной, то они могут подвергать себя опасности и могут столкнуться с местью. Поэтому крайне важно, чтобы в этот период они были защищены от любых нападений, на это нужно обращать внимание.

И еще одна вещь – голос гражданского общества очень важен, и его должны слышать. Поэтому правительство должно прислушиваться к гражданскому обществу, советоваться с ним. То же касается и парламента. Когда разрабатывается определенное направление политики или законодательные инициативы – мнение и позиция гражданского общества должны приниматься во внимание. Общественные организации должны быть услышанными, их взгляды и позиция должны учитываться, и правительство, и парламент должны реагировать на позицию своих граждан, где бы они ни проживали – в Севастополе, Киеве, Виннице, Донецке или во Львове. Еще раз подчеркиваю, что именно гражданское общество играет фундаментальную роль, и его голос должен иметь значение и быть услышанным им.

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