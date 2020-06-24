ООН задокументировала новые нарушения прав человека Россией в Крыму, – Кислица

В докладе генсека ООН Антониу Гутерреша задокументированы новые нарушения России в оккупированном Крыму, в частности касательно применения там российского уголовного законодательства.

Об этом "Укринформу" заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Он отметил, что это является нарушением международного гуманитарного права.

"В докладе Генсека ООН четко определено Автономную Республику Крым и город Севастополь как временно оккупированные Российской Федерацией территории Украины. Кроме того, отмечается, что Россия продолжила применять на оккупированных территориях свое уголовное законодательство. Такие действия являются очередным нарушением оккупантом международного гуманитарного права", – отметил он.

Постпред обратил внимание, что в документе приводятся конкретные факты нарушения прав подсудимых и отсутствия непредвзятого публичного судопроизводства, у задержанных нет надлежащей защиты, им не разрешают встречаться с украинскими консулами. Отдельно говорится о пытках и принудительном перемещении подсудимых и осужденных на территорию РФ.

По словам Кислицы, генсек ООН также указал на то, что российские оккупационные власти до сих пор не дают провести мониторинг ситуации на полуострове Управлению верховного комиссара ООН по правам человека.

Кроме того, в докладе говорится об обысках и рейдах против крымских татар, нарушении свободы собраний, свободы слова, запрете деятельности Меджлиса. Также незаконным является автоматическое распространение гражданства РФ на украинцев, проживающих в Крыму.

Кислица добавил, что доклад поможет в международном давлении на Россию с целью деоккупации полуострова и привлечении ее к международно-правовой ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственный департамент США потребовал от России вернуть Украине аннексированный Крым и освободить незаконно заключенных украинцев.