ООН поддержала призыв Украины усилить давление на РФ из-за Крыма

Генеральная ассамблея ООН поддержала проект усиленной резолюции Украины по правам человека в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины 18 ноября. Документ подготовлен на основе двух последних докладов Генерального секретаря ООН.

В них задокументированы многочисленные факты массовых нарушений прав человека на оккупированных Россией территориях.

Ключевым элементом обновленного проекта стал призыв к международному сообществу усилить давление на РФ, чтобы принудить ее к выполнению международных обязательств как государства-оккупанта.

Также в резолюции "органы" на временно оккупированных территориях Украины квалифицированы как "оккупационные власти Российской Федерации".

В документе отмечено, что Россия продолжает противоправную деятельность, переселяя российских граждан на полуостров и принудительную меняя гражданство, чтобы изменить демографический состав населения.

Это негативно влияет на экономические и социальные права крымчан и заставляет их покидать Крым, что является скрытой формой депортации.

Среди важных положений проекта отмечен призыв прекратить уголовное преследование за уклонение от военного призыва и констатация роли ФСБ РФ в задокументированных случаях пыток.

В документе также привлекли внимание к системным политическим репрессиям против представителей крымскотатарского народа, очередным необоснованным приговорам политическим заключенным, преследованию Православной церкви Украины в Крыму.

Резолюция требует от РФ немедленно прекратить грубые нарушения прав человека и обеспечить беспрепятственный доступ международным правозащитным механизмам, включая Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине и Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на территорию временно оккупированного полуострова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обнародовал второй доклад о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе, которые в 2014 году аннексировала Россия.