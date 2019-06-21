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Онищенко баллотируется в Раду: появился официальный документ

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Одиозный нардеп и олигарх Александр Онищенко достал судовое решение о том, что он якобы не скрывается от украинского правосудия в Европе, а представляет страну на спортивных соревнованиях.

Об этом на странице в Facebook сообщил политический эксперт Александр Солонтай, поделившись фото соответствующей страницы документа.

Как уточнил он, в тексте сказано, что народный депутат якобы является всадником на соревнованиях международного уровня.

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Александр Онищенко

Александр Онищенко

KP.UA

"А еще прямо в решений суда написано, что Онищенко – жертва политических репрессий [предыдущей] власти", – добавил Солонтай.

Онищенко баллотируется в Раду: появился официальный документ

facebook.com/oleksandr.solontay

"Интересно, сколько на выборах стоит такая справка?" – удивился он.

Эксперт отметил, что теперь Онищенко снова в ЦИК регистрируется кандидатом в депутаты Верховной Рады, в этот раз – от Социалистической партии Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро обвиняет Онищенко в хищении природного газа, добытого в рамках совместной деятельности подконтрольных ему компаний с "Укргаздобычи". Ущерб от действий депутата оценивают в сумму около трех миллиардов гривен.

Нардеп бежал из Украины в 2016 году, когда с него сняли депутатскую неприкосновенность. В ноябре 2017 года испанский суд отказал Украине в аресте и выдаче беглого народного депутата.

В июле 2018 года суд в Испании принял решение об экстрадиции Онищенко в Украину.

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Персоны
Александр СолонтайАлександр Онищенко
Место
Украина
Теги
политикафотографииНАБУ
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Романова Елена
Романова Елена
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