"Они выживают!" Сенцов призвал Украину брать пример с Израиля

Бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов призвал власть Украины брать пример с Израиля.

В интервью "Зеркалу недели" Сенцов заявил, что США и Европа "играют свою игру и решают свои задачи", поэтому Украине нужно "научиться делать свое, не обращая внимания ни на кого".

"Как это делает Израиль – страна, окруженная враждебно настроенными государствами, которые каждый день требуют ее уничтожения. Россия не требует нашего уничтожения. Да, она хочет нас подчинить и вернуть в орбиту своего влияния. Но не стереть с лица земли. А Израиль хотят уничтожить. Вообще.

И там семь миллионов людей, которые живут в бывшей пустыне. Где они построили успешное государство, успешную армию, успешную разведку, контрразведку, систему безопасности. И они справляются. Не одну войну уже выиграли. И по-прежнему остаются экономически и политически развитой страной. Они ведут свою политику, не обращают внимания ни на кого. Они – выживают. Для меня это пример", – сказал Сенцов.

По его словам, "Израиль имеет свой стержень, свой хребет и кулаки, которое научилось защищаться". Сенцов добавил, что с Украиной никто и никогда не будет разговаривать, пока она не станет сильной в экономическом и политическом плане.

Сенцов: Украина должна брать пример с Израиля

Как писал OBOZREVATEL, недавно Сенцов выступил с речью на экономическом форуме в Давосе, где заговорил про Путина и войну на Донбассе.

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