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"Они – украинцы!" Зеленский заговорил о русском языке на Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна возвращать не только свои территории, но и своих людей. В этом контексте он подчеркнул, что неважно, на каком языке они общаются.

Такое утверждение прозвучало во время конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто, передает его пресс-служба. "Они не должны терять связь с Украиной. Это наши граждане. И сегодня им страшно. Они имеют украинский паспорт, им дают "паспорта" "ЛНР" и "ДНР", а теперь предлагают еще и российские. Страшно, потому что их пытаются сбить с толку в вопросе "Кто мы?". Они – украинцы. На каком бы языке они не общались. И мы должны осознать это всей страной, если действительно хотим их возвращения. Очевидно, что это сложный вопрос, который встал перед Украиной. Мы никогда не устанем повторять: Донбасс и Крым – это Украина", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, то, что Донбасс и Крым – Украина, должно услышать и понять руководство России.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Пресс-служба главы государства

"Весь мир должен говорить это во весь голос. Не уставая. Это нужно не только Украине, это нужно и вам. Поэтому что возвращение Крыма и мир на Донбассе – это залог спокойного сна и в Европе, и в мире. Помните об этом, когда в следующий раз будете обсуждать вопрос санкций", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
русский язык
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Квантового сознания Мастер
Квантового сознания Мастер
Могу убить за родину и за флаг, и за веру и за бога, и за орден и за медали и за просто так! Из за ненависти, ревности и ссоры и по пьянке тоже и снова и за просто так! И за деньги и за власть и за понятия, лишь бы их понять. Вот таким фашистом меня мама воспитала, спасибо маме!
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