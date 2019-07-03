"Они – украинцы!" Зеленский заговорил о русском языке на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна возвращать не только свои территории, но и своих людей. В этом контексте он подчеркнул, что неважно, на каком языке они общаются.

Такое утверждение прозвучало во время конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто, передает его пресс-служба. "Они не должны терять связь с Украиной. Это наши граждане. И сегодня им страшно. Они имеют украинский паспорт, им дают "паспорта" "ЛНР" и "ДНР", а теперь предлагают еще и российские. Страшно, потому что их пытаются сбить с толку в вопросе "Кто мы?". Они – украинцы. На каком бы языке они не общались. И мы должны осознать это всей страной, если действительно хотим их возвращения. Очевидно, что это сложный вопрос, который встал перед Украиной. Мы никогда не устанем повторять: Донбасс и Крым – это Украина", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, то, что Донбасс и Крым – Украина, должно услышать и понять руководство России.

Владимир Зеленский Пресс-служба главы государства

"Весь мир должен говорить это во весь голос. Не уставая. Это нужно не только Украине, это нужно и вам. Поэтому что возвращение Крыма и мир на Донбассе – это залог спокойного сна и в Европе, и в мире. Помните об этом, когда в следующий раз будете обсуждать вопрос санкций", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Зеленский высказался об украинском языке на Донбассе. "Мне, честно вам скажу, абсолютно все равно, на каком языке говорите, вы всегда украинцы, мы все друг друга понимаем", – сказал он.

Затем руководитель Офиса президента Андрей Богдан допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Луганскй и Донецкой области.

Правда, политическая партия "Слуга народа" заявила, что не поддерживает эту идею.

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