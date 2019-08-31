"Они убегают!" Зеленский впервые прокомментировал скандал со своим кортежем в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество машин в его кортеже, видео с которым вызвало бурную реакцию у жителей страны, вдвое меньше, чем у других лидеров.

Об этом он сказал в приуроченном к 100 дням президентства интервью актеру Станиславу Боклану, которое 31 августа транслировал телеканал "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Мы обещали ничего не перекрывать и мы не перекрываем. Мы обещали, что не будет кортежа, и, чтобы всем было известно, кортежи всегда были, и у предыдущей власти, от восьми до 12 машин. Восемь – это минимум, 12 – это то, о чем я знаю, может, больше..." – сказал Зеленский.

По его словам, в кортеже сейчас всего два-три авто.

Владимир Зеленский

"Бывает, впереди обязательно машина полиции, и одна, бывает, сзади прячется. У меня всегда бывает с этим много прикольных моментов, как я выхожу, как они убегают", – добавил президент.

Также он утверждает, что власти не хотят перекрывать дороги для кортежа, однако иногда этого требуют иностранные лидеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вызвало ажиотаж видео с кортежем президента Украины Владимира Зеленского, который 19 августа вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возвращался из Бабьего Яра. Из-за автомобилей Зеленского перекрыли движение для других водителей.

Напомним, что в сериале "Слуга народа" президент Голобородько, которого сыграл Владимир Зеленский, ездит на работу на велосипеде. Еще будучи кандидатом в президенты Украины, он отказался от поездок на велосипеде из соображений безопасности.

Хотя в своей предвыборной программе Зеленский обещал, что откажется от кортежей с охраной, чтобы люди не страдали из-за перекрытия дорог.

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