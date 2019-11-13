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13 ноября • обновлено в 13:36
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"Они сильнее!" Коломойский внезапно заговорил о дружбе Украины с Россией

6.6т
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Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал прекратить войну на Донбассе и восстановить отношения между Украиной и Россией.

Об этом он заявил в интервью The New York Times, отметив, что травмы, нанесенные украинцам конфликтом на Востоке, быстро уйдут в прошлое.

"Они в любом случае сильнее, - заявил Коломойский, говоря о войне с РФ. - Мы должны улучшить наши отношения".

Игорь Коломойский

Игорь Коломойский

Укринформ

"Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы – Америка - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег на это", - подчеркнул олигарх.

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Также олигарх считает, что он является объектом FBI, которая начала расследование финансовых преступлений против него.

Кроме того, Коломойский заявил, то НАТО боится российской армии. "Российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы. Ваше НАТО будет мочить штаны и покупать памперсы", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее The New York Times написала о скандальном проекте Коломойского в Карпатах, в частности, о том, что на территории горного массива Свидовец могут построить мегакурорт.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
"Сосед ,дай денег,а то не чем нагадить под твоей дверью" . )
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Таев Иван
Таев Иван
Куйца русского вы соснете, а не 100 млрд. Идите "братья" на йух, халявы больше не будет. Хрущев мёртв.
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1
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Таев Иван
Таев Иван
Таев Иван, Извините, не "на", а "в", как вы любите. Далее по тексту...
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Кровопивця. Жере і не трісне.
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