"Они сильнее!" Коломойский внезапно заговорил о дружбе Украины с Россией

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал прекратить войну на Донбассе и восстановить отношения между Украиной и Россией.

Об этом он заявил в интервью The New York Times, отметив, что травмы, нанесенные украинцам конфликтом на Востоке, быстро уйдут в прошлое.

"Они в любом случае сильнее, - заявил Коломойский, говоря о войне с РФ. - Мы должны улучшить наши отношения".

Игорь Коломойский Укринформ

"Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы – Америка - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег на это", - подчеркнул олигарх.

Также олигарх считает, что он является объектом FBI, которая начала расследование финансовых преступлений против него.

Кроме того, Коломойский заявил, то НАТО боится российской армии. "Российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы. Ваше НАТО будет мочить штаны и покупать памперсы", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее The New York Times написала о скандальном проекте Коломойского в Карпатах, в частности, о том, что на территории горного массива Свидовец могут построить мегакурорт.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал