"Слуга народа" идет на выборы: как отберут нардепов

В партии “Слуга народа” заявили, кандидатов на позиции мажоритарщиков выберут в несколько этапов. Все желающие заполнят анкеты по израильской модели, пройдут собеседования и предложат проекты законов.

Об этом OBOZREVATEL стало известно в рамках пресс-конференции партии в понедельник, 27 мая. По словам руководителя избирательного штаба Александра Корниенко, за время президентской кампании им удалось привлечь порядка 600 тысяч волонтеров, поэтому “выбрать будет из кого”.

“Мы создали трехступенчатую систему, которая помогает нам лучше понять кандидата. Первая — проверка документальная, мы ее делаем с помощью специалистов по безопасности. Открывается картинка касательно прошлого кандидата, его связей. Бытует в Украине мысль, что без контакта с бюджетом нельзя заработать какие-то большие деньги, мы проверим, мог ли человек заработать эти деньги в рамках работы с бюджетом, или нет”, — пояснил Корниенко.

Партийная пресс-конференция

Второй этап — проверка добропорядочности. В партии обещают, будут обращаться к незаангажированным экспертам, которые должны оценить кандидатуры. Также всем кандидатам нужно будет заполнить анкету добропорядочности, применяемую израильскими специалистами.

“Третий — кадровая оценка. Нам помогут HR-специалисты, сейчас они проводят такой отбор на уровне областных государственных администраций. Это группа международных компаний и они оценивают людей исходя из личных качеств”, — подчеркнул Корниенко.

Глава избирательного штаба допускает и еще один этап проверки — оценка кандидатов украинцами. После первого партийного съезда 8 июня, когда уже станет известен предварительный список, руководство “Слуги народа” будет следить за реакцией на каждого кандидата со стороны украинцев.

Если кого-то справедливо раскритикуют, в партии обещают его исключить. Также кандидаты должны подать проекты законов, которые бы они хотели проголосовать в Верховной Раде.

О портрете будущего нардепа от команды “Слуги народа” высказался и глава партии Дмитрий Разумков.

“Он должен доказать свою эффективность в Раде. Это командный игрок, который будет работать на всю многомиллионную команду украинского народа, отстаивая интересы граждан. Это человек, разделяющий принципы и цели, которые мы, граждане Украины, поставим ему в качестве ключевого плана для реализации”, — подчеркнул Разумков.

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