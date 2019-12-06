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6 декабря • обновлено в 14:02
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"Они перешли границу!" В Минздраве заявили об увольнении всего директората

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Руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства здравоохранения Ирина Литовченко планирует уволится из ведомства почти со всей своей командой. Причиной стали несогласования с высшим руководством.

О массовом увольнении она сообщила на своей странице в Facebook. По ее словам, речь идет как минимум о десяти работниках.

"Они перешли границу, которую я для себя ставила. К концу года я оставлю министерство вместе с практически всей своей командой. Причина – ценностные и мировоззренческие разногласия, которые делают невозможной дальнейшую работу в Минздраве.

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Литовченко заявила об увольнении всего директората Минздрава

Литовченко заявила об увольнении всего директората Минздрава

Как отметила Литовченко, последней каплей стали события 5 декабря, когда новоназначенная госсекретарь Минздрава приказала системным администраторам сайта министерства убрать из него абсолютно все упоминания о предыдущей политической команде – новости, фото, видео.

Об этом сообщили и во внутреннем чате работников ведомства, и поручение выполнили. А уже вечером поступило другое.

"Разместить на Фейсбуке министерства антифейковое сообщение якобы произошел технический сбой и все новости с сайта исчезли случайно... Это откровенная ложь, о которой знает все министерство", – добавила Литовченко.

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А уже утром следующего дня ее "добили официальным" сообщением о технических работах на сайте, которое повесили вчерашней датой. По ее словам, это не первая попытка подставить своих подчиненных и прикрыть очередной свой проступок "плохими государственными служащими".

Именно поэтому, призналась Литовченко, она не собирается заходить в сложную реформу страны с таким руководством, которое вместо поддержки и построения команды думает только о собственном кресле.

"Это было бы досадным самоубийством. Работать с тем, кто заставляет тебя врать стране – это унижение собственного достоинства и профессионализма", – добавила чиновник.

Она подчеркнула, что в последнее время в Минздраве происходит постоянный хаос. Параллельно же ведомство обрастает все большим количеством "персонажей с неоднозначной репутацией".

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В конце же отметила, что руководство Минздрава не смогло выгнать ее команду силой, угрозами или запугиванием, но ему это удалось "своей тупостью и подлостью".

"Мы не можем больше терпеть постоянные унижения и неадекватность того, что здесь проходит... Жаль, что премьер-министр, несмотря на все сигналы, продолжает верить лжи о "продолжение реформы". Надеюсь, у нас еще будет возможность вернуться и сделать те изменения, которых заслуживает народ Украины", – подытожила Литовченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сотрудники Министерства здравоохранения Украины, которые были наняты бывшей главой ведомства Ульяной Супрун, обратились к премьер-министру Алексею Гончаруку через открытую их травли со стороны новой команды.

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Автор
Дина Баронова
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Гоша Злой
Гоша Злой
нехай щастить....
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