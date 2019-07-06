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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Терпение лопнуло": Вакарчук рассказал, как собирается изменить Украину после выборов

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Команда политической партии "Голос" состоит из новых профессиональных и честных людей, которые ни разу не были во власти и идут в политику, чтобы заменить так называемых "профессиональных политиков".

Именно они на протяжении всей украинской независимости обещали развитие, а на самом деле только тормозили его и грабили страну, сказал лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук на встрече с жителями Черкасс 5 июля (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца новости).

"У меня лопнуло терпение ждать, пока те, кто называли себя профессиональными политиками, 28 лет не выполняли свои обещания и просто грабили наше государство. У меня лопнуло терпение смотреть, как наша страна с их "помощью" становилась все беднее и беднее. Мы не готовы больше ждать, поэтому сами идем в политику, чтобы делать настоящие, а не фейковые изменения", – заявил Вакарчук.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Телеканал 24

По его словам, в парламенте должны работать представители не олигархов, а людей. Те, кто способен внедрять настоящие изменения и противостоять любому, кто будет сопротивляться развитиям страны.

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"Вы спросите, что такое настоящие изменения? Я отвечу. Это когда закон – один для всех. Это когда коррупционеры и воры будут сидеть в тюрьмах. Это когда старые политики, которые на самом деле обманывали нас столько лет, пойдут на пенсию. Настоящие изменения – это когда наконец люди, которые идут в политику, станут думать о нас с вами, про обычных людей", – подытожил Вакарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Вакарчук ответил команде Зеленского мощным видео.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
Тег
Партия Вакарчука "Голос"
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