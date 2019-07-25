"Они нарушили закон": Разумков намекнул на посадки "старых" политиков

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков намекнул на "посадки" старых скандальных политиков.

В эфире ток-шоу "Право на владу" политик намекнул на образ тюремного заключенного после того, как другой член партии посетовал, что старых политиков украинцы "привыкли видеть в анфас и в профиль" - в разных конфигурациях коалиций, при власти и в оппозиции.

"Но я надеюсь, что мы будем видеть не только анфас и профиль, а снизу еще и номер", - сказал Разумков.

"И это будут другие фотографии в других папках. И я надеюсь, что система будет работать исключительно по закону – не потому, что они нам нравятся или не нравятся, а потому что они нарушили закон", - пояснил он.

Дмитрий Разумков скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что посадки коррупционеров начнутся после того, как будет сформировано новое правительство и появится новый генпрокурор.

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