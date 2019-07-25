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"Они нарушили закон": Разумков намекнул на посадки "старых" политиков

2.1т Читать материал на украинском

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков намекнул на "посадки" старых скандальных политиков.

В эфире ток-шоу "Право на владу" политик намекнул на образ тюремного заключенного после того, как другой член партии посетовал, что старых политиков украинцы "привыкли видеть в анфас и в профиль" - в разных конфигурациях коалиций, при власти и в оппозиции.

"Но я надеюсь, что мы будем видеть не только анфас и профиль, а снизу еще и номер", - сказал Разумков.

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"И это будут другие фотографии в других папках. И я надеюсь, что система будет работать исключительно по закону – не потому, что они нам нравятся или не нравятся, а потому что они нарушили закон", - пояснил он.

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что посадки коррупционеров начнутся после того, как будет сформировано новое правительство и появится новый генпрокурор.

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Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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Vovochkin Vova
Vovochkin Vova
А вообще интересно наблюдать как въехавший в новую власть на спине Зеленского бывший Молодой РыгоАнал Разумков тычет себе в задницу перья ....! Разумков МЛЯ ТЫ КТО ВООБЩЕ ТАКОЙ ПЛЕСЕНЬ ????? Ты кем себя возомнило чудо рыговско-кучмовское????
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Waix Alex
Waix Alex
Уверен, так и будет, другого пути просто нет.
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Vovochkin Vova
Vovochkin Vova
Waix Alex, что бывший регионал Разумков младший сын Разумкова лизавшего зад Кучме и Януковичу сделает ЧТО ???
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Vovochkin Vova
Vovochkin Vova
"Но я надеюсь, что мы будем видеть не только анфас и профиль, а снизу еще и номер", - сказал Разумков..... Какой умный парень Разумков - хочет сажать бывших политиков и власть !!??? Может начнём с папы Разумкова ??? Это именно папа Разумкова пел дифирамбы и лизал задницу Кучме - когда тот рвал на куски Украину раздавая жирные куски олигархам превращая Украину в вотчину Ахметовых, Пинчуков - зятя Кучмы, Фирташей и тд !!! Да и что Разумкову младшему отшибло как сам лизал зад Януковичу будучи - молодым регионалам !!! Падаль зелёная !!!! Мля ...
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Vovochkin Vova
Vovochkin Vova
Я к тому что если уж сажать - то сажать всех скотов которые 30 лет имитировали реформы и РОЗБУДОВУ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ !!! А на деле дерибанили эту Украину с оглядкой и в сговоре с Москвой. К этим людям относился Кравчук - сделавший Крымскую область Украины - автономией !!! На каком основании ??? По указке из МОСКВЫ !!! Кучма - подпевавший Москве по всем поводам от дерибана черноморского флота до сдачи ЯО. Янукович - продливший флот ( в пику конституции) и подававший вместе с рыговскрй Радой прошения в Сейм Польши признать УПА виновными в геноциде поляков на Западной Украине. Забыв напрочь что Польша получила Зап Украину с ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ - национальной автономии - с школами церквями университетами И так далее ! Вместо этого Польша уничтожала все украинское. Рыгам было плевать - и частью этих Рыгов был Разумков отец и сын !!!
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