"Они извинились!" Зеленский рассказал, как накажут "кнопкодавов" из "Слуги народа"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал большой ошибкой зафиксированные факты "кнопкодавства" нардепами из партии "Слуга народа".

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL глава государства рассказал после выступления на форуме YES в Киеве в пятницу, 13 сентября.

"Это их большая ошибка. Я знаю, что им передали. Они извинились", – отметил он.

Зеленский добавил, что наказание для "кнопкодавов" должно определять законодательство, а не президент.

"Есть законодательство, которое это регулирует. Пусть депутаты ВР примут этот закон об императивном мандате. И пусть закон регулирует, а не президент каждого депутата", – заявил он.

Владимир Зеленский

Отметим, что ранее фракция "Слуга народа" решила снять с рассмотрения законопроект об императивном мандате народного депутата. Глава фракции Давид Арахамия заявил, что нужно разработать новый законопроект, который будет удовлетворять всех.

Императивный мандат – ограничение в действиях должностного лица какими-либо условиями, при нарушении которых он может быть отозван.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты от партии "Слуга народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук объяснили, почему голосовали в Верховной Раде за своих коллег.

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