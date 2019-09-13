Главная Новости
13 сентября • обновлено в 13:56
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Они извинились!" Зеленский рассказал, как накажут "кнопкодавов" из "Слуги народа"

2.8т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский назвал большой ошибкой зафиксированные факты "кнопкодавства" нардепами из партии "Слуга народа".

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL глава государства рассказал после выступления на форуме YES в Киеве в пятницу, 13 сентября.

"Это их большая ошибка. Я знаю, что им передали. Они извинились", – отметил он.

Новости
"Оказавшись перед Путиным..." Зеленский придумал мощный ответ президенту России

Зеленский добавил, что наказание для "кнопкодавов" должно определять законодательство, а не президент.

"Есть законодательство, которое это регулирует. Пусть депутаты ВР примут этот закон об императивном мандате. И пусть закон регулирует, а не президент каждого депутата", – заявил он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Отметим, что ранее фракция "Слуга народа" решила снять с рассмотрения законопроект об императивном мандате народного депутата. Глава фракции Давид Арахамия заявил, что нужно разработать новый законопроект, который будет удовлетворять всех.

Императивный мандат – ограничение в действиях должностного лица какими-либо условиями, при нарушении которых он может быть отозван.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты от партии "Слуга народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук объяснили, почему голосовали в Верховной Раде за своих коллег.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Форум YES" на OBOZREVATEL.

Тема
Форум YES
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
10
23
Смешно
0
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Raider Raider
Raider Raider
Просто смешно)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
kiy Valeriy
kiy Valeriy
дуже "багато змістовного" сказано ні про що
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / мнения

ads pixel