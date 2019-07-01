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"Они горы свернут!" Вакарчук назвал "единственный способ" вернуть Донбасс и Крым

1.6тЧитать материал на украинском

Украина сможет вернуть оккупированные территории Донбасса тогда, когда люди, которые там живут, почувствуют заботу государства о них.

Об этом заявил лидер группы "Океан Эльзы" и партии "Голос" Святослав Вакарчук в эфире ток-шоу "Свобода слова". "Единственный способ вернуть Донбасс и Крым, это показать истории успеха на подконтрольных территориях", - сказал музыкант.

"Наша позиция - давайте построим справедливость на территориях, которые мы контролируем. Давайте покажем всем, что государство начинает заботиться о человеке. Я видел глаза этих людей. Они если увидят, что страна начинает о них думать, они будут готовы горы свернуть, чтобы Украина победила в противостоянии с агрессором. Нам надо постепенно, шаг за шагом гнуть свою линию", - заявил Вакарчук.

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Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук сделал громкое заявление о политических амбициях, отметив, что не намерен ограничиться проходом в Верховную Раду.

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Темы
Российско-украинский конфликтАннексия КрымаОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
Тег
Партия Вакарчука "Голос"
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Как это мудро,шаг за шагом))))А сколько смысла в этих словах)))
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Ох и дурне воно..... Свидомизм -- тяжёлое заболевание....
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